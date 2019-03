Ceará recebe o Santa Cruz mirando  a melhor campanha da Copa do Nordeste

Nesta tarde de sábado (23), às 16h, o Ceará recebe na Arena Castelão o Santa Cruz, o jogo é válido pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Vozão ocupa a vice-liderança do grupo B com 12 pontos, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase vencer o Santa Cruz significa ter vantagens na fase final do regional. Para o time de Pernambuco a vitória levaria o time antecipadamente para o mata mata do Nordestão, por isso vem com força máxima para o duelo.

Ceará: melhor campanha e classificação

O Ceará tem a segunda melhor campanha da Copa do Nordeste, com 12 pontos somados em seis partidas o alvinegro só fica atrás do Botafogo/PB que conquistou 14 pontos. A vitória contra o Santa pode garantir a classificação para os mata matas do regional e também ter a possibilidade de brigar pelo primeiro lugar geral e obter vantagens nas fases posteriores.

O meia Felipe Baxola falou sobre o jogo e da força do time cearense, do poder dos rivais na competição e dos problemas a serem corrigidos para conseguir os objetivos da temporada.

"Não vai ser um jogo fácil. Temos que vencer para buscar nossa classificação. É um campeonato que tem seu valor, tem as melhores equipes do Nordeste. Vamos brigar para ser campeão. Não tivemos tanto tempo para treinar porque tivemos jogo. Tivemos tempo para descansar. Vamos mais preparados para o próximo jogo, para ser mais assertivos, pois é o que está faltando e o estamos precisando", disse o meia

Provável escalação do alvinegro: Richard; Valdo, Luiz Otávio, Samuel Xavier, João Lucas; Fabinho, Juninho, Ricardinho, Felipe Silva; Roger, Leandro Carvalho.

Santa Cruz: força máxima

O técnico Leston Junior não tem 100% de certeza sobre quais os 11 jogadores que iniciarão a partida contra o Ceará na Arena Castelão, porém o treinador espera escalar o que tiver de melhor para a partida. A vitória garante a classificação coral e permitiria focar nas quartas de finais do Estadual. Leston falou sobre a condição física de seu grupo de atletas.

"Vamos colocar em campo a força máxima dentro daquilo que a gente tiver à disposição. Vamos supor que o Danny Morais tivesse hoje liberado para treinar normal... Eu não o colocaria sábado, pois ele não estaria no ideal da condição. Mas qualquer jogador que esteja no ideal a gente vai utilizar", esclareceu técnico

O Santa ocupa a vice-liderança do grupo A, com 9 pontos o time está a 4 pontos do Vitória que se encontra em 5º lugar, dependendo dos resultados um empate em Fortaleza pode garantir a classificação do time pernambucano.

Foto: Divulgação/Santa Cruz F.C

Provável escalação do Santa Cruz: Anderson, Cesinha (Marcos Martins), William e João Victor, Bruno Ré, Ítalo Henrique (Charles), Diego Lorenzi e Allan Dias, Luiz Felipe, Pipico e Elias Carioca.