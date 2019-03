Rumo à final: Vasco e Bangu disputam vaga na decisão da Taça Rio

Na quinta feira (28), Vasco e Bangu se enfrentam no Maracanã pela Taça Rio disputando uma vaga para a final contra Flamengo ou Fluminense. Com os quatro times disputando vaga para a fase final do Campeonato Carioca, o Bangu para esse confronto tem a vantagem do empate, o que fará o Gigante da Colina entrar mais atento a partida.

Quase perdendo a vaga na última rodada, o clube cruz-maltino precisa entrar para essa partida com uma atenção redobrada. Com o seu adversário fazendo uma campanha histórica, igualando seu número de vitórias desde do Carioca de 1987, onde levantou a taça de campeão, faz com que as expectativas para essa partida estejam altíssimas.

Valentim garante Vasco com forca máxima para a semifinal

Durante a entrevista coletiva após as atividades do elenco, o técnico Alberto Valentim disse sobre como o elenco deve fazer atividades específicos para corrigir erros graves que vinham cometendo durante os confrontos passados. O mesmo disse que vinha estudando a equipe adversária e que o Vasco precisa estar preparado para o modo de jogar envolvente do Bangu.

"Nós vamos enfrentar uma equipe muito difícil, e muito bem montada pelo Ado. Só perderam um jogo para o Fluminense. A gente acaba vendo os vídeos e tem uma defesa muito boa. Temos que ter paciência para entrar. O treino de hoje será importe para corrigir. Vamos encontrar dificuldades normais de uma semifinal. Vamos corrigir erros para sair com a vaga", declarou o treinador.

Perguntado sobre o jovem Tiago Reis que vem fazendo jogos importantes com o elenco principal, sendo uma das peças essenciais do clube cruz-latino nessa fase final da competição, o técnico disse que o atacante foi escolhido para começar a partida entre os 11 titulares.

"Joga o Tiago Reis. Vai ser o mesmo time. Não vou esconder de voces. Sempre falei que as oportunidades viriam para todos. O Tiago Reis está bem, aproveitando bem as oportunidades e muito atento no que a gente pede. A qualidade de finalização é dele. Tem responsabilidade esta solto e contamos muito com ele nos jogos", disse Valentim.

Bangu faz grande campeonato e iguala campanha do clube em 1987

O técnico Ado sabe muito bem da importância dessa partida para o ano do Bangu. O clube não vinha tão bem na Taça Rio e Campeonato Carioca desde do ano de 1987, quando foi o campeão. O mesmo relatou na coletiva de imprensa que não pretende mudar a equipe e que precisa fazer um jogo inteligente contra o Vasco,

"Pretendemos fazer um bom jogo na quinta. A equipe, por enquanto, é a mesma. Vamos com tudo sem dar espaços para o Vasco sair jogando. Acho que se a gente jogar fechado é pior. Então vamos com tudo",destacou o treinador.

O autor do gol da classificação Marcos Júnior, no momento, é o queridinho da torcida e do treinador. O técnico Aldo deixou bem claro que o bom momento do jogador vem rendendo frutos positivos não só para ele, como para a equipe em um todo e que conta muito com as suas habilidades para ajudar o elenco a conquistar essa importante vaga.

"Eu sempre falo que ele é muito forte. O Marcos tem idade para ser meu filho e até meu neto. Ele tinha outras propostas, até melhores do que a do Bangu, e escolheu estar aqui. Nós contamos com ele. Ele é um guerreiro por tudo o que já passou", afirmou Ado.