Alagoanos com vontade! CRB e CSA jogam pela classificação na Copa do Nordeste

A última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste que acontece neste sábado com todos os jogos a partir das 16h, promete ser agitada, principalmente para os times de Alagoas. Isso porque tanto CSA como CRB ainda não garantiram vaga para próxima fase do regional.

CRB e Botafogo/PB

Para se classificar o CRB precisa vencer o Botafogo/PB, time de melhor campanha da competição o Belo também busca a vitória para obter vantagens nas fases de mata-mata. Claudinei volante do time de Regatiano falou sobre o jogo desta tarde.

"Vamos enfrentar a principal equipe do campeonato, que está na liderança geral da disputa. A equipe deles é muito perigosa e não está com essa pontuação na disputa à toa. Eles fazem um grande trabalho. Temos que ter o máximo de atenção para buscarmos essa vitória e a vaga nas finais da Copa do Nordeste", declarou o atleta.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Junior, Wellington Carvalho, Edson, Igor; Claudinei, Ferrugem, Lucas, Felipe Menezes; Wiliam Barbio, Victor Rangel; Técnico: Roberto Fernandes

Provável escalação do Botafogo/PB: Saulo; Roniery, Donato, Lula, Charles; Rogério, Marcos Vinícius, Marcos Aurélio; Clayton, Adalgiso Pitbull, Nando; Técnico: Evaristo Piza

Altos e CSA

O Altos representante do Piauí na Copa do Nordeste já está eliminado, e concentra todas suas forças na semifinal do Estadual na quarta o clube enfrenta o 4 de julho no jogo da ida no mata-mata. Por isso deve ir com time aquém do ideal. Como CSA precisa da vitória o time viajou com forca máxima para Teresina, em 4º no grupo B só o triunfo contra o time piauiense garante a vaga na próxima fase.

Sem desmerecer o time de Altos/PI que tem o pior ataque no geral junto do Sampaio Corrêa com apenas três gols marcados o técnico Marcelo Cabo ainda não confirmou o time titular Azulino, mas deve ir com o que tem de melhor para a partida.

Foto: Divulgação/CSA

Provável escalação do CSA: Carlos; Apodi, Luciano Castán, Gerson, Rafinha; Dahwan, Mauro Silva (Cassiano), Didira, Matheus Sávio; Manga Escobar, Patrick Fabiano; Técnico: Marcelo Cabo

Provável escalação do Altos/PI: Andrade; Caique, Renato Santos, Ramon, Jorginho; Wesley, Dos Santos, Humberto; Éder Guerreiro, Netinho, Luizão; Técnico: Maurílio Silva