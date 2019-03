Fortaleza recebe ABC para garantir primeira colocação, Ceará visita Salgueiro para se classificar

A última rodada da Copa do Nordeste chega e os times cearenses têm objetivos distintos. O Fortaleza recebe o ABC na Arena Castelão no intuito de assegurar a primeira colocação do Grupo A, uma vez que já está matematicamente classificado; já o Ceará visita o Salgueiro no Cornélio de Barros para se classificar. Do outro lado, o ABC tem chances remotas de passar de fase, enquanto o time pernambucano precisa de uma vitória simples para avançar. Ambas as partidas ocorrem às 16h deste sábado (30).

Fortaleza x ABC

O Fortaleza recebe o ABC para assegura primeira colocação do Grupo A, uma vez que, assim, terá vantagem nas quartas de final. O time lidera o grupo com 10 pontos. Já o ABC precisa bater o Tricolor e ainda torcer para outros resultados ocorrerem para sonhar com a classificação.

Foi decidido, por questão de segurança, que o jogo será realizado com torcida única. A equipe leonina deve manter a base do time que bateu o Guarany de Sobral no meio de semana pelo Campeonato Cearense. Já o Elefante vem um com time alternativo, uma vez que está focado no confronto que tem pela Copa do Brasil quarta-feira, quando enfrenta o Santa Cruz.

O histórico de confrontos é equilibrado: são 12 vitória do Fortaleza, 10 empates e nove triunfos do ABC.

Salgueiro x Ceará

O Ceará embarcou na noite de quinta-feira (28), para Juazeiro do Norte e de lá seguiu para Salgueiro, para o próximo desafio pela Copa do Nordeste. A bola rola neste sábado, às 16 horas, no estádio Cornélio Barros, pela oitava rodada da primeira fase da competição.

O time cearense é o vice-líder do Grupo B, com 15 pontos, e se classifica para a próxima fase da competição sem depender de outros resultados caso empate. O Salgueiro é o quarto colocado do Grupo A, com seis pontos.

A provável escalação do Ceará para o duelo é a seguinte: Fernando Henrique; Cristovam, Thiago Alves, Eduardo Brock, João Lucas; Edinho, Auremir, Fernando Sobral; Chico, João Paulo e Roger.

No histórico entre as equipes, são quatro jogos, com quatro vitórias do Ceará.