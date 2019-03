Fortaleza bate ABC e assegura liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Fortaleza entrou em campo já classificado para as quartas de final e buscava garantir a liderança do Grupo A. O ABC precisava da vitória para buscar uma vaga na próxima fase, deu trabalho ao Tricolor, mas a superioridade foi dos donos da casa. o Leão venceu por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste com a vantagem de jogar em casa.

O técnico Rogério Ceni promoveu oito mudanças para o duelo. Com isso, o que foi visto nos primeiros minutos foi um time testando o ritmo e avançando lentamente. O ABC começou buscando jogo, foi do time alvinegro as primeiras tentativas de gol, as duas com Maurílio, aos 4 e aos 8. Aos 13, mais uma chance do visitante. Wanderson recebeu no meio de campo e cabeceou mal.

Pelo lado do Tricolor, Edinho chegava com as melhores oportunidades. O time mandante tinha dificuldades com o contra-ataque. Aos 37, Marcinho finalizou mal e desperdiçou uma grande chance de abrir o placar. O ABC apertou nos últimos minutos do primeiro tempo, e exigiu boas defesas de Marcelo Boeck. Aos 39, Henrique arriscou e aos 42, foi a vez de Maurílio desafiar o goleiro. Wellington Paulista recebeu de Araruna aos 47 e mandou por cima do gol, fechando a primeira etapa.

Na etapa complementar, o Leão retornou mais ofensivo e em busca do gol não marcado no primeiro tempo. A primeira oportunidade veio aos 5, com Araruna. Em seguida, aos 8, foi a vez de Dodô. O meia recebeu com o goleiro Saulo no chão, mas finalizou errado em cima da zaga alvinegra. Aos 20, Edinho chutou errado. O ABC apresentava sinais de cansaço e desgaste. O time de Ceni permanecia investindo na velocidade pelas pontas, com Marcinho e Osvaldo. Aos 24, Edinho aproveitou um rebote e enfim mandou para o fundo das redes. O time ainda buscou o segundo com Osvaldo, de cobertura, mas o mérito ficou com Saulo, que fez ótima defesa.

Com a vitória do Fortaleza, o time cearense finaliza a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 13 pontos, e enfrenta o Vitória na próxima fase, tendo a vantagem de jogar em casa. Já o ABC fica com a 6ª posição do Grupo B, com 12 pontos e não consegue a classificação.