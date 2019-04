Flu anuncia o atacante Ewandro e fica perto do meia Léo Artur

O Fluminense segue em busca de jogadores para reforçar o seu elenco. O clube anunciou a contratação do atacante Ewandro, de 23 anos, ex-Athletico Paranaense e São Paulo, que estava no Áustria Viena e está próximo de um acerto com Léo Artur, meia de 24 anos, ex-Corinthians e destaque pela Ferroviária no Campeonato Paulista de 2019.

Ewandro

A informação veio do site oficial do clube austríaco, o atacante vai acertou com o Fluminense por empréstimo até o final de 2019. Ewandro já foi aprovado nos exames médicos e anunciado de forma oficial pelo clube. A chegada desse jogador pode significar a saída de Marquinhos Calazans, já que o ex-athleticano também é canhoto e joga pelos lados do campo.

Léo Artur

A situação do meia é simples. O Tricolor aguarda apenas a aprovação nos exames médicos para anunciar o destaque da Ferroviária, que será emprestado até o final da temporada. Vale destacar que Léo já trabalhou com Fernando Diniz no Audax, em 2016 e 2017 e sua contratação foi aprovada pelo treinador.