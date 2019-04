ABC e Santa Cruz se enfrentam pela Copa do Brasil em busca de fôlego financeiro 

Na noite desta quarta (03), o ABC recebe o Santa Cruz em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo acontece às 21h30, no Estádio Frasqueirão, esta fase da competição é marcada pelo início dos confrontos de ida e volta.

Como vem o ABC?

O ABC busca neste primeiro jogo construir um placar que der tranquilidade para o jogo da volta que acontece no dia 10, com algumas dúvidas o técnico Ranielle Ribeiro treinou fazendo algumas alterações no time que vêm jogando as últimas partidas. O atacante Luan pode ser a principal novidade do time potiguar.

Provável Escalação: Edson, Ivan, Maurício, Adalberto e Evandro; Valdemir, Felipe Guedes e Xavier; Éder, Rodrigo Rodrigues e Luan; Técnico: Ranielle Ribeiro.

E o Santa Cruz?

Já o Santa Cruz chega bastante pressionado para o duelo desta fase da Copa do Brasil, eliminado do Estadual precocemente o técnico Leston Junior tem sido bastante criticado por parte da torcida, apesar dos problemas fora de campo o treinador tem confiança no seu trabalho e fez ponderações sobre as últimas atuações do time coral.

"Nós tivemos três decisões e perdemos uma. Decisão contra o Sinop na primeira fase (Copa do Brasil), contra o Náutico na segunda fase e perdemos nas quartas do Estadual. É uma situação que traz para a gente ensinamento, assim como as vitórias. Qualquer coisa que acontece no futebol tem que ter sempre consequência e não sequela", falou o treinador.

Provável Escalação: Anderson; Marcos Martins, João Victor, William (William Alves) e Carlos Renato; Diego Lorenzi, Ítalo Henrique, Allan Dias e e Luiz Felipe; Augusto (Jô) e Pipico. Técnico: Leston Junio