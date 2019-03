Moto Club joga melhor, mas perde para Santa Cruz na Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, a cidade de São Luis, no Maranhão, recebeu o jogo entre Moto Club e Santa Cruz. Jogando em casa, o Rubro-Negro foi levemente melhor, mas não conseguiu igualar o marcador após gol de Pipico, ainda no primeiro tempo. Porém, os maranhenses podem reclamar da arbitragem, que anulou um gol legítimo de Juninho Arcanjo, dois minutos antes do único gol do jogo.

Primeiro tempo com chances

Com a necessidade de vencer para ficar na liderança, o Santa Cruz foi para cima no início. Teve oportunidades com o atacante Elias e com o meia Cesinha. O Moto se segurava, mas também travava o meio de campo. Até que aos 34 minutos, Juninho Arcanjo completa para o gol depois de chute de Lucas Hulk, porém arbitragem marca impedimento errôneo. João Victor, do time pernambucano, dava condições.

Logo em seguida, foi Pipico quem chegou ao gol. O camisa 9 do Santa aproveitou sobra da zaga em cobrança de escanteio e empurrou para o fundo das redes, aos 36'. Depois disso, o Santa se contentou ao deixar a bola no meio de campo. Já os donos da casa não tiveram força de pressionar até o intervalo.

Moto Club abafou, mas não empatou

Logo no primeiro minuto, Evandro Russo quase iguala o marcador, mas Anderson defende. Aos 12', Gleissinho entra no lugar de Russo e em sua primeira participação assustou a defesa adversária. Moto Club ficou em cima do Santa Cruz. Time maranhense pecou no passe final e finalizações, mas dominou o segundo tempo. A medida em que os mandantes pressionavam, o tricolores afastavam na base do chutão. E o jogo ficou assim até o final; Santa Cruz comemorou a vitória de 1 a 0 mesmo sem jogar melhor.

Como ficaram?

Com o triunfo, os pernambucanos ficam na liderança parcial do Grupo A da Copa do Nordeste, com oito pontos. Os maranhenses ficam em sexto do Grupo B, com seis pontos, mas podem ficar na lanterna caso Náutico (que joga só quinta, às 19, contra o Sampaio Corrêa) e ABC (que recebe o Salgueiro ainda hoje) vençam na rodada.

Agora, o Santa visita o Salgueiro pelo estadual, quarta-feira (6), às 21h30. O Moto Club joga na quinta (7), pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o ABC, em Natal, às 20h30.