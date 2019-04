Chapecoense bate Criciúma fora de casa e avança na Copa do Brasil

A Chapecoense, que já tinha garantido vantagem do jogo de ida, bateu o Criciúma por 2 a 0 na noite desta quarta-feira e avançou para a quarta fase da Copa do Brasil. Victor Andrade e Rildo fizeram os gols dos visitantes no estádio Heriberto Hülse.

O jogo começou bastante movimentado, com um pênalti logo aos cinco minutos para o Criciúma. Reis foi para a cobrança, mas acertou a trave e desperdiçou a chance de eliminar a vantagem da Chape na partida. O erro ajudou os visitantes a segurar o ímpeto do Tigre, que precisava da vitória.

Depois, a partida ficou disputada, mas com poucos lances de lucidez. O Verdão chegou com Campanharo; o Tricolor com Andrew, após cruzamento de Maicon, mas ambos não tiveram êxito. Já no final da etapa, Everaldo puxou contra-ataque e lançou Victor Andrade, que chutou cruzado e aumentou a vantagem dos visitantes.

Em desvantagem de dois gols no confronto, o técnico tricolor Gilson Kleina não demorou a mexer na equipe. No intervalo, Léo Gamalho entrou no lugar de Reis. Aos 11, Daniel Costa ganhou a vaga de Wesley. O Criciúma foi para cima, mas a Chape conseguiu segurar bem a pressão inicial e buscou os contra-ataques. Em uma das poucas chances que teve, Rildo recebeu na área, teve tempo de dominar e chutar para ampliar o placar para o Verdão e decretar a classificação dos guerreiros de Condá.

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pelas semifinais do Campeonato Catarinense. O Criciúma visita o Avaí, na Ressacada, enquanto a Chapecoense recebe o Figueirense, na Arena Condá. A competição é em jogo único e define os finalistas da competição estadual. Empate leva aos pênaltis.

A Chapecoense avança para a quarta fase do torneio nacional e aguarda o sorteio para saber seu próximo adversário, que será conhecido na sexta-feira . O primeiro jogo deve ocorrer já na próxima quarta-feira.