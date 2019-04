Próximo da aposentadoria, Juan é relacionado para final contra o Vasco

O zagueiro Juan está próximo da aposentadoria e foi relacionado pelo Flamengo para o segundo jogo deciviso da final do Carioca, contra o Vasco. Ele vai se concentrar juntamente com todo elenco às 22h. A final será neste domingo (21), às 16h, no Maracanã.

O contrato de Juan irá se encerrar no fim do mes de abril, a tendencia é que o jogador, que foi revelado pelo clube, tenha uma despedida especial. A diretoria planeja que a homenagem/despedida aconteça na estreia do Rubro-negro contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, dia 27, no Maracanã.

Nesta temporada, o camisa 4 participou de apenas uma partida. Ele entrou em campo nos minutos finais, na vitória por 2 a 0, contra o Madureira, pela Taça Rio. Aos 40 anos, o veterano passou boa parte do ano de 2018 no departamento médico, ele rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo direito e teve que passar por cirurgia. Ficou seis meses longe dos gramados, para voltar a estar com condições de jogo, nestes primeiros meses de 2019.

A final deste domingo pode significar o terceiro título de Juan enfrentando o Vasco. Ainda jovem, esteve em campo nos títulos Carioca de 2000 e 2001.

Embora o zagueiro esteja relacionado para a final, Juan não vai estar com o grupo que vai viajar a Quito, no duelo contra a LDU, pela libertadores, porque não foi inscrito na competição.

Juan soma 32 gols com a camisa do Flamengo, isso com 331 jogos pelo clube. Além de vestir a camisa do "Mais Querido", ele também jogou pelo Bayer Leverkusen (Alemanha), Roma (Itália), Internacional e também pela da Seleção Brasileira, disputando duas Copas do Mundo.