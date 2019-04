Craque do campeonato! Everton Ribeiro é eleito o melhor jogador do Carioca 2019

Everton Ribeiro, canhoto, habildoso, rápido no raciocinio, um dos principais jogadores do time do Flamengo na temporada, foi eleito como o melhor jogador do Campeonato Carioca. O jogador não pode estar presente no evento, pois embarcou na tarde da segunda-feira (22) juntamente com todo elenco - em preparação para a partida contra a LDU-EQU, nessa quarta-feira (24) - e não participou da cerimônia de premiação da competição.

É verdade que Bruno Henrique e Gabigol tenham se destacado pelo gols marcados no torneio, inclusive sendo o artilheiro (8 gols) e vice-artilheiro (7 gols), respectivamente. Mas o camisa 7 foi fundamental para o Rubro-Negro se tornar campeão.

Ribeiro marcou o gol que tirou a igualdade do placar contra o Fluminense no jogo eletrizante da semifinal da Taça Rio, pois na ocasião só a vitória interessava ao clube da Gávea e a disputa caminhava para o empate. Porém nos minutos finais, o Flamengo teve um pênalti a seu favor, o camisa 7 bateu com categoria e converteu, classificando o time de Abel Braga. No final de semana seguinte, a equipe rubro-negra se consagraria campeão do segundo turno após disputa de pênaltis, contra o Vasco. Além disso, Everton é um dos principais jogadores do Rubro-Negro desde a temporada passada.

Embora todo grupo estivesse já em Quito (EQU) para jogo de quarta-feira (24) contra a LDU, o presidente Rodolfo Landim e o zagueiro Juan subiram no palco e representaram o Flamengo na cerimônia. Marilia Nery, esposa de Everton Ribeiro, também marcou presença no evento, representando o meia.