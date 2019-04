Mano Menezes exalta campanha do Cruzeiro na Libertadores: "É louvável"

O Cruzeiro venceu o Deportivo Lara por 2 a 0 em jogo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Com o resultado, o time celeste soma 15 pontos e permanece líder invicto do Grupo B já classificado para a próxima fase. Satisfeito pela triunfo, técnico Mano Menezes enalteceu a partida dos seus comandados. Para ele, a campanha da Raposa é ótima, mas pede cautela.

“Nós tivemos uma dificuldade maior pela logística do grupo, duas viagens longas (Equador e Venezuela), como essa aqui, em condições bem adversas. Um nível técnico do adversário talvez abaixo do que outros, mas a pontuação que chegamos é louvável. É elogiável. Outros clubes brasileiros também têm adversários fracos em seus grupos e não conseguiram a pontuação que estamos fazendo. Nos deixa contentes, aumenta a confiança, mas com pés no chão. É a primeira fase da Libertadores só. Estamos nos preparando para chegar bem nas oitavas de final, e aí na hora do mata-mata poder resolver todos os problemas que estamos podendo resolver aqui”, afirmou.

O comandante comemorou a volta do do meia Thiago Neves. O atleta sofreu uma lesão na panturrilha e ficou mais de um mês longe dos gramados. Mano frisou a importância do camisa 10 nos momentos decisivos e para as próximas competições.

“O retorno do Thiago Neves para nós é de uma felicidade imensa. Ele sempre foi decisivo e começar a tê-lo quando a fase mata-mata se aproxima, quando a Copa do Brasil se aproxima, quando o Campeonato Brasileiro se inicia, é realmente algo importantíssimo. Cuidamos para que a recuperação fosse de forma cautelosa", concluiu.

O Cruzeiro se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. O time estrelado estreia contra o Flamengo, no sábado (27), no Maracanã, às 21h.