Na estreia de Enderson Moreira, Ceará recebe CSA pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (27), O Ceará joga contra o CSA no Castelão pela estreia do Brasileirão. A partida está marcada para às 16hs. O Brasileirão 2019 tem como novidade o VAR, em todos 380 jogos o árbitro de campo poderá contar com o recurso eletrônico.

Henderson Moreira, a novidade

Recém chegado no Ceará e com pouco tempo para treinar o time Henderson não deve mexer muito na equipe que vinha jogando com Lisca. Para o treinador não seria inteligente fazer alterações nesse momento.

"Devemos manter a base do time que vinha jogando. Não gosto de fazer mudanças, não acho inteligente. Podemos cometer algumas injustiças. Mas sei que a equipe que começa domingo não vai ser a que terminará a temporada. Acredito no poder do grupo", disse o técnico.

Sobre o CSA, Henderson exaltou as qualidades do adversário, mas, acredita que com ajuda da torcida o Ceará alcançará a vitória. "É uma equipe madura, bem preparada. Nossa previsão é de um jogo difícil. Espero que a gente atue num nível de competitividade bom. Sabemos nossa força e esperamos contar com o nosso torcedor. Precisamos ir forte para essa partida".

Provável Escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio, Thiago Carleto; Fabinho, Juninho, Ricardinho; Fernando Sobral, Leandro Carvalho, Ricardo Bueno; Técnico: Henderson Moreira.

32 anos depois, um jogo na Série A

Após três anos jogando a Série D (2016), a série C (2017) e a série B (2018) o CSA faz sua estreia na Série A depois de 32 anos, sua última partida na elite nacional havia sido no ano de 1987, ainda pela extinta Copa União.

Sendo o clube que mais contratou para a temporada, com mais de 25 jogadores desembarcando no CT do Mutange. O técnico Marcelo Cabo deve começar o Brasileirão com a base do time que foi Campeão Estadual. Apesar do treinador ter fechado o último treino, provavelmente escalará contra o Ceará o mesmo time que atuou na final do Campeonato Alagoano.

Foto: Matheus Pimenta/RCortez/CSA

Provável Escalação do CSA: João Carlos; Apodi, Gerson, Luciano Castán, Carlinhos; Dawhan, Bruno Ramires, Didira, Matheus Sávio, Robinho; Patrick Fabiano; Técnico: Marcelo Cabo.