São Bento bate Vitória após sair atrás no placar em Salvador pela Série B

asVitória e São Bento mediram forças no Barradão na tarde deste sábado (18). Pela quarta rodada da Série B, tanto os baianos quanto os paulistas buscaram os três pontos para se distanciarem da zona de rebaixamento. E quem conseguiu esse objetivo foi a equipe sorocabana, que venceu por 3 a 1 após mudar de postura no segundo tempo. Felipe Garcia abriu o placar para os rubro-negros, mas Elton, Fábio Bahia e Régis decretaram o triunfo do Azulão.

Divisor de águas após intervalo

Por jogar em casa, o Vitória começou melhor no Barradão. Sem poderio ofensivo de qualidade, os soteropolitanos não chegavam ao ataque com muita ênfase, mas conseguiram tirar o zero do placar aos 37 minutos, com Felipe Garcia, sendo assistido por Nickson. O gol foi a única ofensiva perigosa dos mandantes, que sofreram pouco com a defensiva armação sorocabana.

Para o segundo tempo, o técnico Doriva mudou a postura do São Bento, que voltou bem mais ofensivo que a primeira parte. Tanto que o Azulão conseguiu o empate aos nove minutos, com Elton. Pressionando e não deixando o time de Cláudio Tencati sair para o jogo, os sorocabanos viraram o placar na reta final, aos 34', com Fábio Bahia, que pegou rebote do goleiro. Após a virada, o Leão tentou achar saídas pelas pontas, mas o golpe fatal veio aos 50 minutos, com o drible de Régis, deixando o arqueiro no chão.

Alívio momentâneo

Depois do 3 a 1 em Salvador, o São Bento conquistou seu primeiro triunfo na competição, chegando aos quatro pontos e saindo do Z-4 — agora está em 12º. Em má fase, o Leão cai para a 15ª posição, com três pontos, e pode terminar na zona de rebaixamento caso Sport e Vila Nova-GO vençam na rodada.

Na quinta ronda, o Vitória visita o Atlético-GO, às 16h do domingo (26) e o São Bento recebe o Oeste às 16h30 do sábado (25).