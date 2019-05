Experiente, Michel Bastos é o sexto reforço do América-MG na Série B

O América-MG anunciou nesta segunda-feira (27), a contratação do meia Michel Bastos, de 35 anos. O atleta assina contrato com o time alviverde até dezembro de 2019, sendo o sexto reforço anunciado pela diretoria para a disputa da Série B. Michel Bastos chega ao América como uma opção versátil no time de Maurício Barbieri.

O presidente do clube, Marcus Salum, já havia anunciado a vinda do atleta que chegou a Belo Horizonte no último sábado e realizou exames médicos. Na reapresentação do plantel americano nesta segunda-feira, após a derrota para o Brasil de Pelotas, Michel Bastos teve o primeiro contato com a equipe americana.

Michel Bastos estava no Sport-PE, concorrente do Coelho na competição nacional, mas, não teve tanto destaque. A polivalência e experiência do meia são dois pontos positivos que pesaram para a contratação do atleta para a disputa da Série B, já que o América-MG vive um mal momento na competição.

Destaque na Europa e passagens pelo Brasil

Michel Bastos revelado pelo Pelotas-RS, em 2002, passou pelo Athlético-PR, e por times os quais Grêmio-RS, em 2004, e Figueirense-SC, no ano seguinte. Atuou pelo Lille (FRA), de 2006 a 2009, quando foi o líder de assistências do Campeonato Francês e eleito para a seleção do campeonato. Na temporada 2009/10, foi para o Lyon (FRA), onde ficou até 2012.

Chegada ao América

A solução para os problemas de Barbieri? O jogador é opção como lateral-esquerdo, meia ou atacante e chega com a expectativa de suprir as necessidades e deficiências do Coelho. O jogador veterano tem a missão de integrar o elenco alviverde e ajudar na recuperação do time na Série B, em busca da primeira vitória. É provável que Michel Bastos encerre sua carreira no América-MG.

Ficha do jogador



Nome completo: Michel Fernandes Bastos

Data de nascimento: 8/2/1983

Local de nascimento: Pelotas (RS)

Altura: 1,79 m

Clubes: Pelotas-RS (2002), Excelsior-HOL (2002), Athlético Paranaense-PR (2003), Grêmio-RS (2004), Figueirense-SC (2005), Lille-FRA (2006/07 até 2008/09), Lyon-FRA (2009/10 até 2011/12), Shalke 04-ALE (2012/13), Al Ain-UAE (2012/13), Roma-ITA (2012/13), São Paulo-SP (2014 até 2016), Palmeiras-SP (2017) e Sport-PE (2018).

Principais títulos: Coupe de France (2011/12), Trophée des Champions (2012) e President´s Cup (2013/14)