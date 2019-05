Torcida do América-MG organiza protesto por má fase na Série B

Insatisfeitos com a atuação do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente com a diretoria do clube, torcedores americanos organizam um protesto para este sábado (1), às 8h no CT Lanna Drumond. O elenco terá a manhã de atividades, justamente no horário programado.

Há quatro rodadas no Z-4, com um ponto conquistado em 15 pontos disputados, o América-MG é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Situação inusitada para o torcedor que tem o time como favorito ao acesso. Mas, a situação é bem diferente. O Coelho não sabe o que é vencer a cinco partidas.

Em convocação feita nas redes sociais, as organizadas utilizam da frase 'acabou a paciência’ para chamar membros e demais torcedores para participarem do ato. Em tom de cobrança, a pressão recai, principalmente, sobre o presidente do Conselho Administrativo do Clube, Marcus Salum e também sobre os jogadores - que a torcida considera os maiores responsáveis pelos resultados negativos apresentados pelo time. Dentre as exigências, o pedido de reação imediata do time no Campeonato Brasileiro.

Os torcedores estiveram nessa terça-feira (28) em reunião com o membros do conselho de administração do clube reivindicando mudanças e resultados por parte dos atletas contratados. Com a eliminação no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro é a única competição restante para o América-MG na temporada, e o objetivo principal da equipe alviverde.

Relação desgastada entre time e torcida?

A paixão do torcedor requer que o time vença todos os jogos, e para o torcedor, ver o time sofrer quatro derrotas na competição nacional não têm sido fácil. Mas, o torcedor americano não têm feito sua parte ao incentivar a equipe dentro de casa na competição, visto que, nos últimos jogos do América-MG, o total de público presente foi de 4.650 torcedores. Sendo:

Público Renda América-MG x Botafogo-SP 1.874 R$ 7.495,00 América-MG x Sport-PE 2.776 R$ 8.645,00 Total 4.650 R$ 22.055,00



O América só volta a campo na próxima segunda-feira (3), quando recebe o Coritiba na Arena Independência, às 20h, pela sexta rodada da Série B; o último jogo do Coelho em casa, antes da parada para a Copa América.