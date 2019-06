Duelo de alviverdes: América-MG recebe Coritiba para tentar sair do Z-4

PARTIDA VÁLIDA PELA SEXTA RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE.

Nesta segunda-feira (3), às 20h, no estádio Independência, América-MG e Coritiba fecham a 6° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações distintas na competição, o Coelho visa o primeiro triunfo, tentando sair da lanterna do campeonato. O Coritiba-PR por sua vez, tenta voltar ao G4, e para tanto, busca a primeira vitória fora de casa.

Treinos fechados de um lado, mudanças do outro. Os técnicos de Coelho e Coxa, nos últimos preparativos antes do vigésimo confronto entre as equipes, esconderam seus trabalhos. Maurício Barbieri admitiu que pode utilizar os recém contratados - todos regularizados no BID; já o técnico Umberto Louzer deu indícios de mudanças no meio-campo da equipe alviverde.

Com semana cheia e mistério, Maurício Barbieri define equipe americana

O Coelho prepara reação na Série B. Com quatro contratações apresentadas, (volante William Maranhão, meia Michel Bastos, meia Rafael Bilú e lateral-direito Diego Ferreira), a semana de trabalhos permitiu a Maurício Barbieri fazer testes com o elenco, e o comandante da equipe americana admitiu que pode utilizar os novos reforços contra o Coritiba-PR.

“Há a possibilidade. Se eu entender que algum deles nesse jogo específico pode nos ajudar, sem dúvida nenhuma a escolha vai ser essa”, afirma o comandante da equipe americana.

Para esta segunda, a equipe não tem muitos desfalques, o goleiro Fernando Leal segue no departamento médico se recuperando de dores no joelho, já o zagueiro Ricardo Silva, recuperado de lesão no quadril retorna ao time, inclusive, treinou no time titular do coletivo nesta semana. Ricardo Silva, caso seja titular, fará sua estreia com a camisa alviverde. Em cinco rodadas, o América-MG somou apenas um ponto, e pretende sair do Z-4 antes da parada para a Copa América, mas para isso, precisa começar vencendo o Coritiba.

“Sem dúvida, será um jogo difícil. O Coritiba tem um grande elenco, com variações táticas, vem de vitórias, além de ser um clube de tradição. Ao mesmo tempo em que teremos um grande desafio, temos uma oportunidade de vencer um forte adversário e dar início à sequência de vitórias”, reforça o treinador.

De olho no G-4, Coritiba tenta surpreender o Coelho fora de casa

Em situação mais confortável na tabela de classificação, o Coritiba-PR é o 8° colocado, e caso vença, conquista os três pontos e volta ao G4, no lugar da Ponte Preta. Após a vitória por 2x1 sobre o Cuiabá, a equipe ganhou confiança, e tenta se manter no pelotão de elite da Segunda Divisão do Brasileirão. Uma das possíveis mudanças no Coritiba para o jogo é Matheus Sales. O volante chamou a atenção do técnico Umberto Louzer pelo desempenho no duelo com o Cuiabá-MT. O volante ganhou espaço, e pode ser titular.

“O Matheus (Sales) entrou bem, está treinando bem. Os atletas estão se escalando. Não tem titular ou reserva. Vamos pensar no momento, no adversário que vamos enfrentar, com a característica dos atletas que têm. A gente analisa assim”, comentou Louzer.

Retrospecto americano negativo

Em vinte duelos, o retrospecto é amplamente desfavorável ao América-MG: são três vitórias, cinco empates e onze derrotas. Com apenas dezesseis gols marcados, e vinte e sete gols sofridos. O último confronto entre as equipes alviverdes foi em 03/10/2016, no Couto Pereira, jogo válido pela 28° rodada do da Série A do Campeonato Brasileiro. O América-MG foi derrotado por 3 a 0, e curiosamente, era lanterna da competição.

Arbitragem

O dono do apito no duelo entre América-MG e Coritiba é o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro.