Roger Machado celebra bom momento do Bahia: "Orgulho de fazer parte desse grupo"

Depois do triunfo por 1 a 0 contra o Grêmio, Roger Machado falou da dificuldade de enfrentar o time gaúcho mesmo sendo mandante, e também exaltou o segundo tempo do Bahia e sua alegria pelos três pontos.

"Jogar contra o Grêmio em qualquer ambiente sempre é difícil. Grêmio veio com o que tinha de melhor. Ausências por lesões, convocações, mas veio com o que tem de melhor. Me deixa contente ter merecido esse triunfo. Sabíamos da dificuldade. No segundo tempo a gente conseguiu o gol e atuação digna dos jogos que temos feito. Estou feliz e satisfeito com a produção do time e o momento que vivemos. Os pontos que colocamos na conta hoje são importantes para o futuro", disse o treinador.

Roger explicou as alterações feitas e a mudança de atitude do time para o segundo tempo, após um primeiro tempo onde os jogadores não se achavam em campo.

"No segundo tempo alteramos o posicionamento para permitir que Artur e Élber flutuassem nas costas do bloco defensivo do Grêmio. Douglas e Elton não conseguiam entrar e sair com tranquilidade. Mas Artur e Élber, que são mais técnicos, conseguiram. Satisfeito com o desempenho do time", explicou o técnico.

O técnico se mostrou contente com o que o Bahia vem produzido desde sua chegada, e falou do grupo que tem nas mãos: "Eu estou feliz, contente. Mencionei para os atletas que hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, pelo orgulho de representar e fazer parte desse grupo, que deixa tanta dedicação em campo".

Agora a equipe tricolor terá a semana cheia para descanso e treinamentos, o Bahia só volta a campo no próximo sábado, quando viaja para Fortaleza onde enfrenta o Ceará no Castelão, às 19h30, a partida será válida pela 8ª rodada do Brasileirão.