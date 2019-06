Após classificação de virada, Rodrigo Santana avalia: "Conseguimos manter a calma"

O Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1 no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, a partida foi no Pacaembu. Com dois gols do colombiano Chará, o Galo garantiu vaga na próxima fase.

O treinador do Atlético, Rodrigo Santana, deu entrevista no final do jogo ressaltando a grande partida do time, principalmente, no quesito mental. O time mineiro saiu perdendo e conseguiu a virada.

"A equipe correspondeu muito bem. Já conhecia o adversário, a movimentação, que é um time difícil de marcar. Mantemos um equilíbrio, mesmo saindo atrás do placar. Sabíamos da pressão deles, mas conseguimos manter a calma."

O técnico elogiou a equipe adversária, muito difícil de se bater, principalmente, jogando em São Paulo. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (09), dessa vez na Vila Belmiro.

"O Santos se expôs um campo e caprichamos no contragolpe. É difícil ganhar do Santos aqui, muita gente não acreditava, mas confiamos no grupo. É comemorar hoje, porque domingo tem o Santos novamente."

Apesar dos bons resultados, Rodrigo Santana ainda não foi efetivado como treinador do Atlético, o presidente Sette Camêra foi perguntado sobre isso na saída do estádio.

"Vou perguntar ao Rui Costa, que é o diretor de futebol (risos). Lógico que estou muito feliz. O Rodrigo é um treinador que está sendo formado aqui. É uma pessoa preparada. Tenho certeza que será um dos grandes treinadores do futuro."