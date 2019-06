Em jogo brigado, Palmeiras derrota Athletico-PR no Allianz e se mantém invicto no Brasileirão

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras conseguiu manter a invencibilidade no Brasileirão 2019 após oito rodadas. Com gol de pênalti marcado por Raphael Veiga, o time alviverde bateu o Atlhetico-PR por 1 a 0, chegou aos 19 pontos (sem contar os três da vitória sobre o Botafogo, que estão sob julgamento) e se firmou ainda mais na ponta do campeonato.

Poucas chances e jogo travado

Contrariando o que muitas pessoas imaginavam, o primeiro tempo no Allianz Parque foi bem abaixo da média. Houve apenas duas boas chances, ambas para o CAP, que soube aproveitar com Rony e Nikão. Aos 43 minutos, o mesmo Nikão tomou cartão vermelho, mas depois de consultar o VAR, o árbitro anulou a punição e deu o amarelo por dividida do meio-campista athleticano com o goleiro Weverton. No mais, poucas emoções.

Com mais posse de bola e direcionamento objetivo ao gol, o Palmeiras avançou no segundo tempo. Já os curitibanos apostavam na velocidade de Rony, e sem Marco Rúben o Athletico se mostrava um tão fraco nas poucas finalizações.

Contudo, os donos da casa foram premiados com um pênalti, aos 35', quando Márcio Azevedo chegou estabanado em Dudu. Na batida, Raphael Veiga bateu forte no meio e abriu o placar. Depois do gol, o time de Tiago Nunes ficou batido e não conseguiu correr atrás do placar.

Alguns números

Num todo, o Palmeiras chutou 17 vezes e acertou quatro no gol. Em contrapartida, o Athletico arriscou seis chutes: três ao fim de Weverton, que fez três boas defesas. Ao final do jogo, a posse de bola foi de 54% a 46% para os paranaenses, que trocaram 330 passes certos frente aos 229 dos mandantes.

Na ponta!

Somando 31 partidas no Brasileirão sem perder, o Verdão é líder com 19 pontos. Já o Furacão está parcialmente na 10ª posição, com 10 pontos. Na próxima rodada, os paulistas recebem o Avaí, na quinta-feira (13), às 20h, e os rubro-negros visitam o Goiás, simultaneamente.