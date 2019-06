Guia VAVEL Copa América 2019: Brasil

Tudo pronto para o pontapé inicial da 46ª edição da Copa América. O Brasil recebe a competição em seu território pela quinta vez na história. Comanda por Tite, a Seleção Brasileira vai em busca do seu nono título. A camisa canarinho já levantou o troféu em: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 e 2007.

A equipe verde e amarela está em busca da renovação, contudo, os últimos desempenhos não vem agradando e busca recuperar o apoio da torcida para reencontrar o caminho de grandes conquistas.

Expectativa

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com a pressão de ser o anfitrião, a seleção está dependendo de resultados dentro do campo. Desde a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil disputou três amistosos: República Tcheca ,Catar (duas vezes) Panamá e Honduras. Ao todo foram quatro vitórias e um empate. Apesar dos resultados positivos, o desempenho dentro das quatros linhas deixou a desejar.

Para o torneio sul-americano, os comandados de Tite são os favoritos ao título e este é o grande objetivo. Cabeça de chave no Grupo A, onde conta a Bolívia, Venezuela e Peru, o Brasil possui um retrospecto favorável contra todos os adversários.

Convocados

De olho na renovação, o técnico Tite optou por manter a base da Copa do mundo. A lista dos 23 convocados não teve muitas surpresas, porém, contou com uma novidade: David Neres.No entanto, o craque Neymar foi cortado após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante um amistoso na quarta-feira (5), contra o Catar. O meia Willian, do Chelsea, foi chamado para o lugar do camisa 10.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Juventus); Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves (PSG); Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Miranda (Inter de Milão).

Meio-campistas: Allan (Napoli); Philippe Coutinho e Arthur (Barcelona); Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City) e Lucas Paquetá (Milan).

Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City),Willian (Chelsea) e Richarlison (Everton).

Destaque

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Desde a sua primeira convocação, em agosto de 2018, Richarlison vem aproveitando todas as oportunidades. O jovem de 22 anos é o artilheiro do time ao lado de Gabriel Jesus, com quatro gols. Com a lesão de Neymar, o atacante pode virar uma das referências no ataque devido a sua boa movimentação.

Fique de olho

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

David Neres chamou atenção no mundo, ao ter boas atuações no Ajax na fase de mata-mata da Champions League. Com 12 gols e 15 assistências na temporada com os Filho dos Deuses, o atacante possui personalidade e ponde ajudar nas criações das jogadas. Cheio de recursos, Tite irá saber usar bem as qualidades técnicas do jogador, como velocidade, drible e a boa finalização.

Campanha na última Copa América

O Brasil não tem boas lembranças na sua última participação do torneio. Em uma edição especial para celebrar os 100 anos da CONMEBOL e da competição, a Copa América foi realizada nos Estados Unidos. A seleção brasileira ficou em terceiro no Grupo B e acabou se despedindo na fase de grupo, com 4 pontos.