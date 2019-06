Luizão elogia atuação do Brasil na Copa do Mundo Feminina: "Tem muito potencial"

O Brasil iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de Futebol Feminino com uma grande vitória em cima da Jamaica por 3 a 0, na manhã do último domingo (9). O resultado agradou bastante Luiz Antônio Ribeiro, o Luizão, técnico da seleção brasileira feminina sub-17 no último Mundial da categoria, disputado no fim do ano passado.

O treinador conviveu bastante com as jogadoras nos últimos anos, trabalhando com as seleções femininas de base do Brasil (sub-17 e sub-20) desde 2013. Luizão elogiou a estreia da equipe, mas também se mostrou preocupado com o excesso de chances perdidas na partida, lembrando que isso pode ser crucial para a próxima fase da competição.

"O time criou muito bem e chegou com facilidade ao gol adversário. Fiquei muito feliz com a atuação do setor ofensivo. As jogadas entre a Andressa e a Debinha funcionaram muito bem, além da Cristiane mostrar que está muito focada e com seu habitual faro de goleadora. Apenas não podemos perder tantos gols como aconteceu. Numa fase de mata-mata isso pode ser crucial. Mas nada que não dê para corrigir no próximo jogo", afirmou o treinador.

Luizão crê que o resultado positivo e a boa atuação no primeiro jogo, podem refletir numa evolução para os próximos confrontos, depois de nove derrotas nos últimos amistosos antes da Copa.

"Essas jogadoras têm muito potencial para chegar longe nesse Mundial. Os resultados negativos já ficaram para trás. Agora é pensar um jogo de cada vez, consertar algumas falhas e aumentar a concentração nos momentos decisivos do jogo. Com o retorno da Marta e o aumento da confiança após essa primeira vitória, acredito que a equipe tende a crescer ainda mais na competição", finalizou o técnico.

O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 13h (horário de Brasília) diante da Austrália, em Montpellier, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina.