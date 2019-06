França vence Noruega e se classifica às oitavas da Copa do Mundo Feminina 

A França segue invicta na Copa do Mundo, dessa vez venceu a Noruega por 2 a 1 no Estádio de Nice, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação para as oitavas de final. A partida foi bastante agitada, a seleção da casa saiu na frente, fez gol contra com sua capitã, a zagueira Renard, e contou com um pênalti marcado com ajuda do VAR.

O confronto começou bastante movimentado, ainda no primeiro minuto de jogo a França teve uma cobrança de falta perto da área e passou direto, para alívio das norueguesas, que até tentaram uma reação. Mas a chance mais real de gol foi aos 30 minutos, com o cruzamento de Diani cruzando para Gauvin que manda para fora.

O gol saiu logo no início da segunda etapa, a camisa 10 da França, Majri, mandou rasteiropara dentro da área e Gauvin apareceu para abrir o placar. A Noruega seguiu tentando pressionar até conseguir marcar o gol e empatar o jogo foi ai que saiu o gol mais bizarro da partida. Herloysen cruzou dentro da área francesa e Renard, capitã e artilheira da seleção da casa empurrou a bola para dentro do gol marcando contra, ainda aos 8 minutos.

A França saiu para o ataque, tentando se manter 100% na competição, foi quando aos 24 minutos o VAR foi acionada para marcar um pênalti para as francesas, Engen deixou as travas de sua chuteira no joelho de Torrent. Após a checagem da árbitra, Le Sommer converteu e chutou no canto esquerdo, uma cobrança perfeita, sem chances para a goleira Hjelmsth.

Com a vitória sobre a Noruega, a França assume o topo da tabela do Grupo A, na segunda rodada da Copa do Mundo. Noruega vem em segundo, seguida de Nigéria, em terceiro, e Coreia do Sul, na lanterna.