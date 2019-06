Com dois gols de Coutinho, Brasil goleia Bolívia e estreia com vitória na Copa América

O Brasil estreou com vitória na Copa América, no jogo de abertura do torneio os comandados de Tite bateram a Bolívia por 3 a 0 com dois gols de Philippe Coutinho no começo do segundo tempo e um de Everton.

Antes da partida tivemos a festa de abertura da Copa América, uma bela festa com fogos de artifício e show de luzes e dos cantores Léo Santana e a cantora Colombiana Karol G.

Foto: Rafael Costa/ VAVEL Brasil

Primeiro tempo

Jogando em casa com o apoio do Morumbi lotado, o Brasil começou pressionando a seleção Boliviana, a qual tentava parar o time brasileiro com faltas, a primeira logo aos dois minutos, mas Coutinho cobrou em cima da barreira. No lance seguinte, foi a vez de Daniel Alves mandar a bola por cima do gol, também em cobrança de falta.

A Bolívia pouco pegou na bola nos primeiros 15 minutos de jogo, com o Brasil aumentando sua linha de marcação a saída de bola dos Visitantes ficou muito prejudicada. O Brasil aproveitou a posse de bola, porém tinha dificuldades para furar a forte marcação, sem grandes chances de gol.

O Brasil dominava a partida, com mais de 70% de posse de bola os comandados do Tite continuavam a trocar passes na intermediária ofensiva, porém sem efetividade. A Bolívia tentava uma saída rápida com pouco tempo em que tinha com a bola. Aos 28 minutos, o Brasil conseguiu criar uma boa jogada com Richarlison o qual cruzou rasteiro e a defesa acabou afastando.

A primeira vez que a Bolívia conseguiu chegar com perigo no Brasil foi aos 42 minutos quando Marcelo Moreno rolou para trás e Raul Castro bateu forte, para fora. Foi o último lance importante de um primeiro tempo muito disputado, mas fraco tecnicamente sem chances de gol.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem substituições , porém o Brasil estava com uma postura diferente, logo no primeiro lance do segundo tempo, a bola bateu na mão do zagueiro Boliviano e após olhar o VAR, o árbitro Nestor Pitana assinalou o pênalti o qual foi muito bem cobrado por Coutinho, abrindo o placar para o Brasil.

Logo aos seis minutos, em bela jogada pela direita Coutinho aproveitou o cruzamento na segunda trave e cabeceou para o fundo do gol, foi seu segundo tento na partida e o 15º pela Seleção Brasileira.

Foto: Rafael Costa/ VAVEL Brasil

Após os dois gols relâmpagos, a Seleção Brasileira administrou o resultado, como sempre dominando a posse de bola e atrapalhando a saída Boliviana com a marcação avançada. As melhores jogadas do Brasil começava nos pés de Richarlison, geralmente pela ponta direita.

Com um jogo morno, a Seleção Brasileira continuou dominando a partida com a posse de bola esperando apenas o apito final do árbitro, quando aos 40 minutos Éverton recebeu na entrada da área e bateu colocado fazendo um lindo gol, o terceiro do Brasil o primeiro dele pela Seleção e garantindo os três pontos logo na estreia.