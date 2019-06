Estados Unidos vencem Suécia e avançam na Copa do Mundo com 100% de aproveitamento

Confirmando o grande favoritismo que é posto em cima da equipe, as norte-americanas, atuais campeãs mundiais, venceram a Suécia por 2 a 0 na cidade de Le Havre. Com a última rodada da fase de grupos, os Estados Unidos conquistaram a liderança isolada do Grupo F e uma importante classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino.

Mostrando sua superioridade em campo desde do início, as americanas vieram focadas em conseguir um resultado positivo logo de cara. Mantendo seu ataque ativo a todo instante, foi logo nos primeiros minutos que elas abriram o placar com a Horan. Em uma jogada originada pela Mewis que, após uma cobrança de escanteio deu um leve toque na bola deixando a parceira em perfeitas condições para marcar o primeiro gol da partida.

Logo em seguida foi a seleção americana se viu empolgada com o gol e usava seu lado direito para armar grande parte de suas jogadas ofensivas. O que ocasionou uma mudança de comportamento da Suécia dentro de campo, adiantando sua marcação, conseguiu segurar o resultado até o intervalo do jogo onde poderia se organizar melhor para tentar um empate ou até mesmo uma virada nos 45 minutos finais.

Porém, as suecas não conseguiram segurar as americanas por muito tempo. Logo quatro minutos depois que a partida foi reiniciada, os Estados Unidos ampliaram o placar com a Heath que recebeu um ótimo cruzamento. A atacante teve tempo de matar a bola, e escolher a onde meteria dentro do gol para confirmar o placar de 2 a 0.

Mas no lance, o VAR entrou em ação pois a Lloyd que estava em posição de impedimento, pode ter tido algum tipo de participação do lance do gol, mas ele acabou sendo contra pois a defensora Andersson se metia na frente para tentar afastar a bola, mas foi uma tentativa frustrada que acabou dando a vantagem para a seleção adversária. Com a confirmação de que a atacante não teve participação na jogada, a partida terminou com a seleção americana vencendo a Suécia e avançando as oitavas de final com 100% de aproveitamento.

Quebrando um recorde, é a primeira vez que uma seleção feminina tem um ataque tão potente na fase de grupos na história de todas as Copas. A seleção americana marcou 18 gols em três jogos. E é mais uma vez, a seleção favorita ao título de mais uma edição.

Com os confrontos já definidos os Estados Unidos tem a Espanha pela frente, com o jogo marcado para a segunda feira (24), às 13h (de Brasília), na cidade de Reims. Já a Suécia, que mesmo perdendo o jogo de hoje passa para as oitavas como segunda colocada do Grupo F, enfrenta o Canadá também na segunda, às 16h (de Brasília), em Paris.