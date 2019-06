Nono reforço na área: América-MG oficializa contratação do meia Geovane

Na noite desta sexta-feira (21), o América-MG oficializou a contratação de Geovane, que pertence ao São Paulo. O jogador chega no Coelho por meio de empréstimo até o fim da temporada de 2019.

Natural de Jacobina-BA, o meia iniciou sua carreira nas categorias de base do Vitória. Em 2015, o atleta foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e participou do Mundial da categoria. No mesmo ano, se transferiu para o Tricolor Paulista.

Neste ano, Geovane foi emprestado ao Louletano (POR), que disputa a segunda divisão do campeonato nacional. Ao todo, participou de 17 jogos e marcou cinco gols.

O jovem de 21 anos chegou a Belo Horizonte na segunda-feira (10), quando realizou exames médicos, e desde então, há uma semana participa da intertemporada do elenco americano. Geovane é a 9° contratação, sendo o 7° reforço com Maurício Barbieri no comando da equipe alviverde. Com a chegada do meio-campista, o elenco americano passa a ter 37 atletas.

Ficha do jogador

Nome completo: Geovane Nascimento Silva

Data de nascimento: 15/6/1998

Local de nascimento: Jacobina (BA)

Altura: 1,70 m

Clubes: Vitória-BA (2015), São Paulo-SP (2015 a 2018) e Louletano-POR (2018 a 2019)

Principais títulos: Copa do Brasil Sub-20 (2016) e Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2018)