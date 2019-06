Suécia vira jogo, elimina Alemanha e pega Holanda na semifinal da Copa do Mundo

Na tarde desta sábado (29), Alemanha e Suécia se enfrentaram no jogo em que valia uma vaga para as semifinais da Copa do Mundo na cidade de Rennes, na França. Com a empolgação das duas seleções por terem conquistado um resultado expressivo e terem eliminado times que haviam surpreendido na competição, o confronto tinha tudo para ser muito competitivo, e as jogadoras não decepcionaram.

Primeiro tempo

Com o início do primeiro tempo podemos ver a propósito de cada país ser posta em ação. A Alemanha buscava a posse de bola, sempre querendo dominar todas as áreas do campo com a sua troca de passes que envolve qualquer adversário pela grande qualidade de suas jogadoras nesse fundamento. Enquanto a Suécia buscava por um erro das adversárias para que com um contra-ataque, pudesse finalizar de uma forma precisa e montar uma vantagem.

Logo aos 15 minutos de partida, a Magull abria o placar para a seleção alemã. Em um erro na saída de bola da suecas, a habilidade da troca de passes da Alemanha foi posta em prova. Em uma rápida chegada ao ataque, a atacante ficou em uma ótima posição para finalizar, a goleira da Suécia estava rendida e com um belo movimento, a atacante bota a bola no fundo das redes.

Durante os primeiros 45 minutos, vimos a seleção alemã dominando o jogo, se mostrando presente na área de ataque com jogadas perigosas. Mas com a alta temperatura durante o jogo em Paris, as suecas sentiram o rendimento de suas adversárias começou a cair e começaram a tirar vantagem. Ainda no primeiro tempo aos 22, a Jakobsson empata o jogo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a Suécia como havia posto um outro ritmo de jogo após o gol, voltou determinada a buscar uma virada no segundo tempo. Com as suas boas chegadas à área de ataque, foi através de um rebote que a virada aconteceu.

Em uma grande defesa da goleira alemã Schult, a Blackstenius estava ligada no lance e empurrou a bola para o fundo das redes, mudando o percurso do jogo já que a Alemanha era a favorita desse confronto. No restante do tempo, a Suécia teve as suas chances de ampliar o placar, mas foram finalizações mal sucedidas.

O que fez aumentar a esperança da Alemanha, que nos minutos finais, voltou a sufocar as suecas com as duas trocas de passe, mas não conseguiram prorrogar o jogo. Com o resultado final, a Suécia enfrenta a Holanda na semifinal, onde será decidido quem será uma das finalistas dessa grande edição da Copa do Mundo feminina.