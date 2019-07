No retorno da Série B, Criciúma recebe Coritiba buscando ascensão na tabela

Nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, às 21h30 de terça-feira (9), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Em busca de dias melhores na Série B, Criciúma e Coritiba medem forças nesta terça-feira (9). O confronto terá início às 21h30 e será disputado no estádio Heriberto Hülse. Depois de um mês de intertemporada, as equipes sulistas pretendem se aproximar do grupo de acesso nesse retorno de competição.

O Tigre é quem vive pior situação na tabela. Os catarinenses ocupam apenas a 14ª posição, com nove pontos. Os comandados de Gilson Kleina chegaram a ocupar a zona de rebaixamento, porém uma vitória fora de casa contra o Brasil de Pelotas deu um alívio maior antes da pausa para a Copa América.

O Coxa também vem de vitória como visitante. Na última rodada, foi a Campinas e bateu o Guarani pelo placar mínimo. Com isso, os paranaenses aparecem na nona colocação, com 12 pontos. A equipe de Umberto Louzer vem sofrendo com a irregularidade nesse início de campanha.

Tigre com força máxima

Pela primeira vez na Série B, o técnico Gilson Kleina terá todos os jogadores à disposição. O atacante Léo Gamalho, que era dúvida após deixar o treino de domingo com dores no joelho, treinou normalmente nesta segunda-feira e vai para o jogo.

Durante o período sem partidas oficiais, o Tigre aproveitou para intensificar a recuperação de atletas que vinham sofrendo com lesões. Na última semana, realizou um jogo-treino contra o Grêmio, com o placar final de 2 a 1 para o adversário.

"A gente fez uma avaliação boa do tempo de trabalho. Foi útil, pois trabalhamos várias situações. Intensificamos bastante para alguns atletas, o que era necessário. E atingimos alguns pontos. Espero retomar as vitórias em casa. Respeitamos os adversários. O Coritiba vem de uma vitória contra o Guarani e conseguiu recuperar alguns jogadores. Espero que a equipe mantenha a postura de Pelotas, mas organizada e que o talento individual de cada um prevaleça", ressaltou o treinador.

A escalação titular que vinha treinando ao longo da intertemporada, e que deve ir a campo nesta terça-feira, conta com: Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Eduardo, Wesley e Reis; Vinícius e Léo Gamalho.

Coxa tem desfalque de Giovanni

O técnico Umberto Louzer não poderá contar com o meia Giovanni para a retomada da Segundona. Ele sentiu um desconforto muscular e foi vetado pelo departamento médico. Thiago Lopes deverá ser o substituto.

"Infelizmente ele sentiu. Está nesse processo de recondicionamento físico. É um atleta de potencial e qualidade, mas precisa dessa questão física para poder aliar em campo", afirmou o comandante.

A pausa de 30 dias fez o Coritiba se movimentar no mercado. Depois de repatriar o meia Rafinha, o Alviverde acertou a contratação do atacante Robson, ex-Paraná. Sem disputar amistosos durante a intertemporada, a equipe deve ir a campo com: Wilson; Sávio, Walisson Maia, Sabino e Fabiano; Vitor Carvalho, Luizinho, Thiago Lopes, Juan Alano e Rafinha; Rodrigão.