Visando estreia no América-MG, Diego Ferreira projeta confronto com Figueirense

Na última semana de intertemporada no CT Lanna Drumond, o América-MG faz sequência de treinamentos na parte da manhã. O Coelho tem compromisso marcado contra o Figueirense no próximo sábado (13), às 11h, na Arena Independência, na retomada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por conta do horário atípico da partida, a sequência de treinamentos do Alviverde nesta semana são no período da manhã, para que os atletas possam se adaptar ao clima.Com reforços em campo, Maurício Barbieri esboçou o time que deve iniciar a partida contra o Figueirense. Com a suspensão de Leandro Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bragantino, o lateral-direito Diego Ferreira, deve fazer sua estreia com a camisa alviverde. O atleta foi o sexto reforço da "era Barbieri" e comentou sobre a nova formação da equipe.

“As mudanças no time foram muitas, realmente. Inclusive para mim, pois estou treinando na vaga do Leandro Silva, que está suspenso. Mesmo com as mudanças, tivemos tempo para trabalhar durante a parada da Copa América”, pontuou.

O lateral foi relacionado para o jogo contra o Coritiba, pela sexta rodada; a partida contra o CRB, pela sétima rodada; e no último confronto antes da pausa para a Copa América, contra o Bragantino, na oitava rodada. Diego projetou o duelo contra os catarinenses e mencionou que não será fácil.

"A expectativa para o confronto contra é muito boa, não só minha, mas de todos os companheiros para a retomada da Série B. Me sinto confiante para esse jogo, sinto que estou 100% preparado! Será um jogo duro, na Série B não há jogo fácil e temos que fazer o dever de casa. A partir de sábado retomaremos o caminho das vitórias" ressaltou.

Maurício Barbieri mudou não só a postura da equipe dentro de campo, como a formação, com cinco reforços pontuais com a 'titularidade'. William Maranhão, também estará entre os titulares na reestreia. O volante que foi relacionado para duas partidas na Série B e esteve entre os onze nos principais jogos-treino, avalia a retomada da equipe na Série B.

“O torcedor pode esperar um time aguerrido, competitivo. Estamos nos cobrando desde o último jogo, que não foi agradável para nós. Queremos chegar na parte mais alta da tabela, onde é o lugar para o América estar. Fizemos bons jogos-treino na intertemporada, mas sabemos que podemos melhorar ainda mais nas partidas oficiais”, expressou.

O América é o 18° colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos e caso vença, pode deixar o Z4, já que o São Bento empatou com o Sport ficou na 15° colocação, sendo o primeiro time fora da zona da degola.