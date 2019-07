Rodriguinho passa por cirurgia na lombar e médico do Cruzeiro destaca: "Dentro da expectativa"

O meia Rodriguinho, do Cruzeiro, foi submetido a uma cirurgia na manhã desta sexta-feira (12), no Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte. Segundo informação divulgada pelo clube, o procedimento cirúrgico na região da lombar foi realizado com sucesso, e o camisa 23 poderá receber alta médica ainda na tarde desta sexta-feira.

O jogador havia desenvolvido uma protusão discal aguda e passava por um tratamento conservador na região da lombar nas últimas semanas, mas o método não apresentava os resultados esperados. O departamento médico da Raposa optou pelo procedimento cirúrgico, que foi realizado pelo médico especialista Doutor Cristiano Menezes.

O objetivo do procedimento era corrigir a protusão, que incomodava o meia desde abril. Conforme nota do clube, foi concluído com êxito. Segundo Dr. Sérgio Campolina, chefe do Departamento Médico do Cruzeiro, a cirurgia ocorreu com normalidade e o jogador deve receber alta em breve.

"A cirurgia ocorreu dentro da expectativa, sem nenhuma intercorrência. O Rodriguinho suportou bem, acordou sem dor, e está no estágio da recuperação anestésica. Provavelmente ele terá alta ainda nesta sexta-feira. Nos primeiros dias, a recuperação é domiciliar. Logo depois, em breve, ele voltará ao Clube para dar início ao tratamento de reabilitação", informou Campolina.

Por ser uma região não muito convencional, os profissionais ainda não precisam uma data para o retorno do meia aos gramados. O jogador que foi desfalque no jogo de ida da Copa do Brasil, e ficará de fora também no jogo de volta. Desde que chegou ao Cruzeiro, em janeiro, Rodriguinho fez 20 jogos com a camisa celeste e marcou oito gols. Porém, com o problema na lombar, o atleta caiu de rendimento e acabou virando reserva na equipe celeste.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Botafogo, neste domingo (14), no Mineirão, às 16 no retorno do Campeonato Brasileiro, pela 10° rodada da competição.