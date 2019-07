Substituto de David Duarte e contratação de Rafael Moura; o Goiás após pausa da Série A

Com a paralisação do Brasileirão devido a Copa América, o Goiás teve uma pausa de 12 dias. Para dar continuidade às atividades, o elenco voltou na terça-feira (25), em preparação para o amistoso diante do Racing-URU, vencido pelo Esmeraldino por 1 a 0. No mais, para o resto da temporada, o time comandado por Claudinei Oliveira tem alumas mudanças.

Contratações

Após afastamento do zagueiro David Duarte, que não poderá mais jogar em 2019 por rompimento no ligamento do joelho, o Goiás acertou a contratação de Paulo Ricardo, anteriormente no Fluminense. Além do novo defensor, o Esmeraldino estava em busca de um outro atacante, depois da saída de Walter. A nova aposta é o velho conhecido Rafael Moura, jogador do clube em 2010, onde foi um dos artilheiros da época. "He-Man" foi oficializado na manhã desta sexta-feira (12).

Desempenho do Verdão no recesso

Voltando às atividades após folga, o time goiano venceu por 3 a 0 o jogo-treino à portões fechados no próprio CT, contra o Brasiliense, na quarta-feira (3).

No último sábado (6), o Goiás recebeu o Racing-URU no Estádio Serrinha, para amistoso, que, segundo o técnico Claudinei Oliveira, teve como objetivo 'deixar o time preparado para a volta do campeonato'. Com a vitória de 1 a 0, 'o Goiás está focado em se manter dentre as primeiras colocações da Série A', disse Claudinei.

A volta do Goiás à rotina do Brasileirão será no Maracanã, pela 10ª rodada, e vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado (14).