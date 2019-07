Na estreia pelo CSA, Argel Fucks vê mudanças: "Já tem uma postura diferente"

Pela 10ª rodada do campeonato, CSA viajou até São paulo para encarar o Corinthians na volta Brasileirão, jogando fora de casa, o time que contou com a estreia de Argel Fucks, Alan Costa, Alecsandro e Ricardo Bueno, foi derrotado por 1 a 0 com gol de Vágner love.

Na coletiva após a derrota para o Corinthians, o agora treinador do time Alagoano comentou sobre a proposta do Azulão na partida da tarde deste domingo (14):

"O time já tem uma postura diferente. Mexemos aonde podíamos mexer, colocamos dois jogadores rápidos dos lados, colocamos o Cassiano e o Victor Paraíba para buscar essa velocidade, tentar um contra-ataque. O Corinthians teve durante os 90 minutos de jogo muito mais volume, mas criou pouco. No primeiro tempo, foi um chute a gol, uma defesa muito boa do Jordi; no segundo tempo, mais um outro lance, então, ele teve um volume de jogo, mas não conseguiu criar porque nós tivemos uma marcação muito forte."

Após comentar sobre o estilo de jogo diante do Corinthians, Argel Fucks já projeta a próxima partida do CSA, que será contra o Athletico-PR no próximo sábado (20), já em Maceió:

"Agora é recuperar todo mundo porque sábado temos jogo em casa. É pensar jogo a jogo e, depois, mais à frente, o Grêmio. Precisamos fazer o dever dentro de casa. É fundamental você ganhar dentro de casa. Foi o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians não fez uma partida brilhante, por causa da marcação forte que sofreu, diminuiu o espaço, mas acabou achando um passe para fazer o seu gol e ganhar o jogo."