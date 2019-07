América-MG demite Maurício Barbieri do comando técnico do clube

O América-MG anunciou na manhã desta segunda-feira (15), a demissão de Maurício Barbieri do comando técnico da equipe americana; dois dias após sofrer a derrota por 4 a 0 para o Figueirense, na Arena Independência, no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Felipe Conceição, coordenador técnico, deve assumir o time interinamente.

O discurso de projeto à longo prazo na chegada do paulista de 37 nos durou pouco, foram pouco mais de dois meses da "Era Barbieri". O treinador assumiu a equipe no último dia 7 de maio. A frente do Alviverde foram sete jogos, sendo uma vitória, dois empates e quatro derrotas; com seis gols marcados e doze sofridos, com 23,8% de aproveitamento. O América é o 19º colocado, com cinco pontos conquistados.

Com Maurício Barbieri, o preparador físico Gustavo Araújo e o auxiliar técnico Felipe Lucena também deixam o Coelho. Na pausa para a Copa América, o treinador fez, juntamente com a diretoria americana, uma reformulação no elenco com dez contratações indicadas. Contudo, o Coelho não engrenou no campeonato, e está há oito rodadas na zona de rebaixamento.

Barbieri é o segundo treinador demitido pelo América na Série B. Antes dele, Givanildo Oliveira teve o trabalho interrompido. O treinador que chegar terá de trabalhar com as peças montadas pelo ex-treinador e dar padrão de jogo ao time, para sair da zona da degola.

Confira o Comunicado Oficial do América-MG:

"O América Futebol Clube informa que Maurício Barbieri não é mais o treinador da equipe profissional. Ele ocupava o cargo desde 7 de maio de 2019.

O América agradece ao treinador Maurício Barbieri e à sua comissão técnica pela dedicação e pelo profissionalismo demonstrados ao longo de sua trajetória pelo Clube. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira".

O América-MG tem pela frente o confronto com o Vila Nova-GO, pela 10° rodada da Série B, neste sábado (20), às 16h30 no Serra Dourada. O Vila Nova é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do torneio.