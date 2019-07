Josué, do Figueirense, destaca importância da pausa para a sequência do Estadual sub-17

Após nove rodadas, o Campeonato Catarinense sub-17 terá uma pausa de um pouco mais de um mês e, com isso, dá tempo para as equipes se prepararem um pouco melhor para a sequência do campeonato. O Figueirense encerrou o primeiro turno na 4ª colocação, com 16 pontos, dois a menos do que o Joinville (3º colocado) e a seis do Tubarão e Avaí, 1º e 2º, respectivamente. Um dos destaques do time, Josué acha que essa parada pode ser boa para o Furacão.

"Essa pausa é favorável porque teremos mais tempo para treinar, mas por outro lado podemos perder ritmo de jogo. Vamos buscar evoluir nos treinos e voltar melhor para sequência do campeonato", disse o meia.

Na volta do recesso, o Figueira terá jogos difíceis pela frente e contra adversários que lutam pela classificação diretamente também. O camisa 5 da equipe catarinense sabe da dificuldade dos confrontos, porém acredita que o time pode superar e chegar longe na competição.

"Sabemos que não será fácil, mas nosso time tem muito potencial. Sabemos que temos que melhorar nessa pausa porque os adversários também treinarão para voltar acima do que estavam no primeiro turno", declarou o atleta, que completou dizendo sobre o que o time espera para a sequência do estadual. "A expectativa é grande. O time está indo bem, estamos entrosados e todos temos o mesmo objetivo. Queremos chegar longe no campeonato e vamos treinar para isso", finalizou.

Por conta da pausa, o Figueirense só volta a campo em agosto, no dia 17, contra o Criciúma, fora de casa, às 15h15. O jogo é válido pela 10ª rodada da competição.