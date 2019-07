Após nova derrota, Loss condiciona fuga da má fase do Vitória a ‘trabalho e conversa’

Jogando pela 11ª rodada do Brasileirão Série B, o Vitória foi a Londrina/PR enfrentar o time da casa. Depois de abrir o placar com Felipe Gedoz, em belo gol de falta, o Rubro-Negro sofreu a virada e perdeu por 3 a 1. Após a partida, Osmar Loss foi para coletiva e falou sobre a situação no campeonato e a atuação da equipe baiana.

Questionado sobre o que fazer para sair da atual situação Loss tentou indicar caminhos: "Com trabalho. Não tem como sair de uma situação como essa se não for trabalhando, com muito olho no olho, muita verdade. Temos feito isso, e tem um grupo de homens que vão dar uma resposta positiva para sair dessa situação."

"Fizemos um primeiro tempo, até os cinco, sete minutos após o gol do Gedoz com o controle da partida, controlando o ritmo, tendo profundidade, trocas de passes. E, no apagar das luzes do primeiro tempo, sofremos um gol. Na volta do intervalo, tomamos mais dois. Em cinco minutos, entregamos o resultado. Realmente foi um segundo tempo muito pesado, emocionalmente nos abatemos. Isso já aconteceu antes, em outras partidas do Vitória", explicou o treinador.

Ainda na coletiva o treinador falou sobre o desgaste na sequência de jogos no pós-Copa América e se a parte física condicionou o resultado da partida.

"Acho até não que foi o aspecto físico que interferiu no resultado. Foi o fator concentração na volta do intervalo principalmente, que fez a gente entregar os pontos para o Londrina aqui", concluiu o técnico.

Agora, o Vitória começa preparação que visa o jogo da 12ª rodada da série B, única competição que o time tem no segundo semestre. No sábado (27) a equipe enfrenta a Ponte Preta no Barradão, às 16h30.