Em tarde de golaços e polêmicas, Flamengo vira sobre Botafogo e segue na cola dos líderes

Nesse domingo (28), Flamengo e Botafogo duelaram no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão, e o Rubro-Negro levou a melhor, vencendo por 3 a 2, de virada, em tarde de belos gols. A partida também foi marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem e o VAR.

Com o resultado, a equipe da Gávea ganhou animo para tentar reverter o placar adverso contra o Emelec, na quarta-feira (28), enquanto o Alvinegro terá que se recuperar para também tentar reverter contra o Atlético-MG, pela Sul-Americana. No Campeonato, o Flamengo segue na 3ª posição com 24 pontos, cinco atrás do Santos, novo líder, enquanto o Botafogo permaneceu em 8º, com 16 pontos, e ainda pode ser ultrapassado na rodada.

A partida começou com o Flamengo pressionando a saída de bola alvinegra desde o tiro de meta. A primeira chance do jogo foi aos 4 minutos, quando Bruno Henrique recebeu um belo lançamento de Trauco, passou bem por Marcinho, mas preferiu chutar sem ângulo e jogou para fora.

O próprio camisa 27, dois minutos depois, teria uma chance ainda melhor, mas tocou fraco em cima de Gatito após cruzamento certeiro de Rafinha. O bom começo do Rubro-Negro foi afetado quando, aos 12, Rodrigo Caio sentiu a coxa e teve que dar lugar a Thuler. No lance seguinte, aos 13, Cícero aproveitou a saída equivocada de Diego Alves após a cobrança de escanteio e cabeceou para o gol, acabando com o jejum alvinegro após a Copa América, 1 a 0 Botafogo.

O gol abalou o Flamengo e deu força para o Alvinegro, que passou a marcar no campo de ataque, dificultando a saída de bola adversária. Nervoso e pilhado por, momentaneamente, mais um resultado ruim a equipe de Jorge Jesus foi se encontrando aos poucos, e pressionando o Botafogo. Aos 24, Gabigol tentou cavar um pênalti, mas acabou gerando uma confusão com Gabriel, e ambos levaram amarelo.

Tentando se aproveitar do espaço, o Botafogo apostava nos contra-ataques, mas pouco criou após abrir o placar. Aos 29, Arão teve uma boa chance, mas chutou na rede pelo lado de fora. De tanto insistir, o empate buscado pelo Flamengo veio aos 34: Gerson recebeu na ponta direita, cortou para a canhota e bateu cruzado, sem chances para Gatito, marcando o primeiro belo gol da tarde: 1 a 1.

Com o apoio da torcida, o Rubro-Negro ganhou força e buscou a virada ainda na primeira etapa, mas Gatito defendeu uma bomba de Trauco. Depois, Diego Alves salvou um chute forte de Marcinho. Antes do intervalo, teve a primeira polêmica envolvendo a arbitragem: Cuéllar acertou o tornozelo do lateral-direito do Botafogo com um carrinho forte, mas Raphael Claus deu apenas o amarelo, ignorando os pedidos por expulsão do volante.

Sem mudanças, as equipes voltaram para o intervalo. Com uma postura diferente, o Alvinegro voltou mais ofensivo e quase marcou aos 4, após uma grande jogada de Luiz Fernando, que limpou três adversários, mas chutou perto da trave esquerda. Três minutos, Pimpão saiu na cara do gol, mas jogou por cima e perdeu uma grande chance.

Aos 8, Gabigol tocou de letra para Rafinha, que driblou Jonathan com um drible da vaca e cruzou. Gabriel afastou nos pés do camisa 9 que, na meia-lua, encheu o pé e virou a partida, mandando na bochecha da rede, Flamengo 2 a 1. Mesmo levando a virada, o Botafogo seguiu melhor e pressionava o Rubro-Negro, explorando a velocidade de Luiz Fernando. Aos 11, o ponta alvinegro foi derrubado por Rafinha, que já tinha amarelo. Novamente pressionado, Claus não mostrou o vermelho, para irritação dos botafoguenses.

Enquanto sua equipe se defendia, o técnico Jorge Jesus perdeu mais um jogador com dores musculares: Lincoln deu lugar a Lucas Silva. De tanto pressionar, o Botafogo empatou aos 22: Diego Souza cobrou a falta com violência (e perfeição), aproveitou uma barreira armada equivocadamente por Diego Alves, e devolveu a igualdade ao placar: 2 a 2. Aos 26, foi a vez dos rubro-negros reclamarem por um suposto pênalti em Lucas Silva, mas Claus e o VAR mandaram a partida seguir.

Em uma linda jogada coletiva, com calma e passes precisos, Gabigol deixou Rafinha na boa, e o lateral cruzou na medida para Bruno Henrique apenas completar para o fundo do gol, Flamengo 3 a 2. Dois minutos depois, Alex Santana cabeceou no ângulo e Diego Alves se redimiu com os torcedores, que o vaiavam, e fez uma grande defesa.

Barroca mandou seus comandados ao ataque com as mudanças, mas o time de Jorge Jesus conseguiu ficar com a bola, gastando o relógio, e mantendo o Alvinegro longe da sua área. Aos 45, Gatito saiu jogando errado, Cuéllar tocou para Bruno Henrique, que chutou por cima do gol, perdendo a última grande oportunidade do jogo. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Bahia, na Fonte Nova, enquanto o Botafogo enfrentará o lanterna Avaí, em Florianópolis.