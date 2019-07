 Após vitória sobre Fortaleza, Carille exalta entrosamento da equipe: "Caminho certo"

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3x1, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Após sofrer o primeiro gol ainda no primeiro tempo, Fábio Carille modificou a equipe e na segunda etapa os gols apareceram. Boseli, Pedrinho e Danilo Avelar marcaram e garantiram a vitória do clube paulista. Após o resultado, o treinador concedeu entrevista coletiva e falou sobre o desempenho de seu time.

“Uma vitória importante. Tínhamos empatado em casa com um time grande, que é o Flamengo, em um jogo muito bom. Mas, mais do que os resultados, está sendo o desempenho, no meu modo de ver. Finalizando muito mais do que antes, buscando mais, sendo mais objetivo, infiltrando mais. Uma vitória muito importante, sim. Nos coloca perto da zona de classificação da Libertadores com um jogo a menos. Estamos no caminho certo”, comentou Carille.

Em meio à disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana – campeonato com caminho mais curto até o título – o técnico também disse que pensa ser muito cedo para priorizar a competição e abandonar o Campeonato Brasileiro.

“É muito cedo para desistir do campeonato. Muitas vezes, você dá uma arrancada, pega quatro ou cinco jogos e ganha. É muito cedo, não dá para largar. Não temos uma garantia de título da Sul-Americana, não dá para desistir do Brasileirão. Temos que brigar por uma vaga da Libertadores. Neste momento, vamos brigar por tudo que vier”, destacou o treinador.

Na próxima quinta-feira, o Corinthians viaja ao Uruguai para encarar o Montevideo Wanderers, para garantir uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Para a partida, Carille deve promover algumas mudanças na equipe para evitar um desgaste excessivo dos atletas. Na sequência, o clube volta a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, na Arena Corinthians.

“Independentemente de ser o clássico ou não, mudanças já iriam acontecer. Hoje, o que fez o Fagner não é nem considerado um treino. Então, já deu para segurar. Seguramos o Love, também, que vinha de uma sequência correndo bastante, Sornoza...”, explicou Carille.

Ele também acrescentou que no Uruguai, pretende “fazer mais umas três (mudanças) para não mudar muito a cara. Voltam Fagner e Clayson, já que não tenho Everaldo na Sul-Americana. Vou muito forte lá na Sul-Americana porque primeiro a gente precisa confirmar quinta antes de pensar no Palmeiras”, completou.