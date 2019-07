Decisivo na vitória do Corinthians, Pedrinho agradece carinho da torcida: "Fico arrepiado"

Pedrinho está vivendo grande fase com a camisa do Corinthians. Depois de ser decisivo e marcar o segundo gol diante do Montevideu Wanderers, na última quinta-feira (25), o jogador voltou a brilhar na noite de domingo contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 38 fez um bonito gol após jogada individual e deu uma bela assistência para o gol de Boseli, ajudando o time do Parque São Jorge a ganhar do clube nordestino por 3x1.

A atuação, que já era boa no primeiro tempo, ficou ainda melhor depois da entrada de Fagner na equipe, no lugar do também lateral Michel Macedo. Após o fim da partida, Pedrinho comentou sobre seu bom entrosamento com Fagner, mas também defendeu o desempenho de Michel.

“Sabemos que quem atua ali tem potencial para estar jogando ao meu lado, mas acho que o costume de jogar ao lado do Fagner acaba facilitando um pouco. Hoje mostramos mais uma vez que independente de quem está dentro de campo o importante é honrar a camisa do Corinthians”, disse o atacante.

Ao final da partida, Pedrinho teve seu nome ovacionado pelos torcedores alvinegros presentes no estádio. O camisa 38 também falou sobre sua relação com a Fiel torcida e agradeceu o apoio recebido.

“É algo inexplicável. Sempre que gritam meu nome parece que é a primeira vez. Eu fico arrepiado. Eu com apenas 21 anos ainda mais em um clube como o Corinthians, fico muito feliz e agradeço a torcido por todo o carinho”, disse o jogador.

Agora, o Corinthians se prepara para uma semana decisiva para o restante do ano. Na quinta-feira (01), enfrenta o Montevideo Wanderers, no Uruguai, pela segunda partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E no domingo (04), enfrenta o Palmeiras, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.