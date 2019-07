Pedrinho brilha, e Corinthians derrota Fortaleza de virada no Castelão

Jogando pela 12ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebeu o Corinthians na Arena Castelão. Apesar de abrir o placar da partida com Osvaldo aos 39 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o timão tomou conta do jogo e marcou três vezes com Boselli (21'), Pedrinho (25') e Danilo Avelar (36'). Com o 3 a 1 o Alvinegro só controlou o jogo e somou mais três pontos.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Fortaleza tentando pressionar, e até os 10 minutos o time cearense levava mais perigo ao gol de Cássio. Aos quatro minutos, em cruzamento na área, por pouco o Fortaleza não abriu o placar. Cássio saiu bem do gol e afastou o perigo, a bola sobraria limpa para Wellington Paulista. Aos 17 minutos em boa tabela entre Pedrinho e Michel o lateral cruzou para Boselli que escorou para Mateus Vital que quase abriu o placar no Castelão.

Aos 20 minutos, em cobrança de escanteio Roger Carvalho cabeceou pro chão, a bola passou raspando no travessão. Os times conseguiam criar chances, mas pecavam no arremate final. Aos 28', Romarinho puxou contra-ataque, tocou para Felipe que passou para Wellington Paulista que finalizou para defesa segura de Cássio. 39', Gabriel Dias foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Osvaldo, na finalização a bola é desviada por Manoel e morre dentro do gol. 1 a 0 pro Fortaleza. Depois do gol os times pouco criaram e o primeiro tempo terminou mesmo 1 a 0 para o Tricolor Cearense.

Segundo tempo

No segundo tempo o Corinthians tomou conta da bola, enquanto o Fortaleza, se postava atrás e especulava nos contra-ataques. Os times até chegavam no ataque, mas assim como no primeiro tempo erravam muito na hora de definir. Até os 15 minutos não houve nenhuma chance clara de gol.

Aos 21 minutos, depois de muitos erros, Pedrinho cruzou para Boselli que cabeceou bem, Felipe Alves fez boa defesa, a bola bateu na trave e sobrou livre para o atacante argentino que sozinho não desperdiçou e empatou a partida. 1 a 1 na capital cearense. O Fortaleza sentiu o gol e o Alvinegro Paulista, foi para cima, e quatro minutos depois Pedrinho arrancou no contra-ataque passou pela defesa do Fortaleza e quase caindo tocou no canto de Felipe Alves, a bola foi morrendo pro fundo do gol. O Corinthians conseguiu virar a partida em menos de 6 minutos. 2 a 1 para o time visitante.

O Corinthians começou a cadenciar o jogo, tocou a bola e tomou conta de vez da partida. E aos 36 minutos, Danilo Avelar recebeu a bola perto da linha da grande área e acertou um chutaço no ângulo. Golaço do Timão, que fez belo segundo tempo, e aos 40 minutos ganhava por 3 a 1.

O Fortaleza não conseguiu finalizar nenhuma fez no gol do Corinthians na segunda etapa. Pelo menos até os 43 minutos, em bola cruzada na área alvinegra Wellington Paulista desviou com o pé e a bola passou perto da trave, por pouco o Tricolor não fez seu segundo gol.

Assim, acabou a partida: o Corinthians venceu no Castelão de virada, por 3 a 1, contra o Fortaleza.