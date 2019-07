Botafogo acerta salários atrasados com parte do elenco e mantém dívida dos direitos de imagem

O Botafogo quitou nesta segunda-feira os valores referentes ao salário do mês de junho de grande parte do elenco do clube. O pagamento não inclui os direitos de imagem dos jogadores, que seguem atrasados. Foram acertadas apenas as questões salariais ligadas a CLT, na carteira de trabalho. O time entra em campo nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, no Estádio Independência, em partida decisiva pela Copa Sul-Americana.

Para solucionar o problema o departamento de futebol do Alvinegro utilizou o mesmo método adotado no mês de maio. Devido a falta de recursos concluir a quitação da folha salarial, o clube resolveu escalonar as dívidas com os atletas.

Seguindo a estratégia usada em maio, os recursos para a resolução da situação foram levantados por pessoas físicas, e não pelo Glorioso. Na ocasião anterior, ilustres torcedores botafoguenses juntaram o dinheiro necessário para o pagamento dos salários.

Entretanto, alguns jogadores ainda não receberam os vencimentos referentes aos meses de maio e junho - seja em relação aos salários na carteira de trabalho ou direito de imagem. No portal transparência ainda não há está confirmada a quitação dessas questões pelo fato do acerto apresentado não englobar todo o elenco.