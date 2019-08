Gilberto destaca persistência do Bahia para quebrar jejum: "Era questão de tempo"

Jogando pela 13ª rodada do Brasileirão em Salvador contra o Flamengo, o Bahia venceu a partida por 3 a 0. O destaque da partida foi o atacante Gilberto, que marcou os três gols do Tricolor de Aço. Após a partida o jogador falou com os repórteres na beira do gramado sobre a atuação do time.

"É importante nosso time estava passando por um momento difícil e o trunfo que coloca a gente como time para brigar na frente, principalmente sendo uma equipe como Flamengo. Nosso time se doa ao máximo nos jogos e era questão de tempo para conseguimos esse triunfo, vamos continuar assim, para que no fim do campeonato possamos está brigando por Libertadores", disse.

Sobre atuação individual contra o Flamengo, Gilberto destacou seu passado rubro-negro. ​​​​​​​

"Todo mundo sabe que quando eu era criança torcia para o Flamengo, fazer três gols neles é muito especial, porque eu mostro meu trabalho e ajudo o Bahia, clube que dar condições para eu realizar meu trabalho e fazer o que gosto."

No primeiro gol do Bahia, o VAR foi consultado e, por quatro minutos, ficou a dúvida sobre a posição de Gilberto no lance. Depois de muita demora, o árbitro confirmou o gol. O jogador falou sobre o momento inusitado.

"Cara sabia que não estava impedido, falei pro árbitro, mas ele me falou que tinha que consultar o VAR, fiquei ansioso, suando de nervoso. Mas é isso, eles precisavam consultar", concluiu Gilberto.

O Bahia agora volta a campo domingo (11), às 16h, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Tricolor da Boa Terra ocupa neste momento do Brasileirão 10ª posição com 19 pontos somados.