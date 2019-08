Mosaicos e confusão: Ceará derrota Fortaleza no Clássico-Rei

Tensão e todos os gols no primeiro tempo! Assim foi o retorno do Clássico-Rei à Série A. Depois de 26 anos, Ceará e Fortaleza mediram forças pela 13ª rodada na Arena Castelão. Melhor para o lado alvinegro do estado cearense, que venceu os rivais por 2 a 1 desempataram a campanha idêntica de ambos até o início do jogo.

Thiago Galhardo e Felippe Cardoso foram às redes pelo Ceará; de pênalti, Juninho diminui para o Fortaleza, ainda no primeiro tempo. Assim, o Vovô consegue ficar à frente do Leão na tabela por apenas uma vitória a mais.

Imagem: Reprodução / CBF

E antes da bola rolar a torcida do Ceará exibiu um mosaico em homenagem ao cantor Luiz Gonzaga, que faleceu há 30 anos. Já a torcida do Fortaleza subiu um mosaico em alusão ao Ninja, mascote da principal organizada do clube.

Domínio alvinegro e tensão no final

Num primeiro tempo tenso e pegado, foi o Ceará quem dominou as ações até a hora do intervalo. Com uma defesa muito bem postada pelo técnico Enderson Moreira, o Vovô não sofreu pressão do Fortaleza em nenhum momento.

Superior, o Alvinegro já vencia por 2 a 0 no 17º minuto da etapa inicial. Thiago Galhardo aproveitou cruzamento da direita aos 14' e Felippe Cardoso também empurrou às redes em cobrança de escanteio feita por Ricardinho. Era um rolo compressor pintado de preto e branco na Arena Castelão. Antes de abrir o placar, o Ceará já havia chegado bem em duas oportunidades.

Depois de fazer dois gols em três minutos, o Fortaleza conseguiu se impor defensivamente, mas, no ataque, era neutralizado.

Com a pressão diminuída, o Ceará permitiu a respiração do Leão, que teve pênalti a favor marcado aos 44', quando Luiz Otávio derrubou André Luís. Foi aí que o clima esquentou no Clássico-Rei e os jogadores se exaltaram. Quando Juninho pegou a bola para bater a penalidade, Thiago Galhardo começou a pisar a marca do pênalti para atrapalhar o posicionamento da bola. Wellington Paulista comprou a provocação e ali rolou xingamentos padrões.

Somente aos 46' Juninho bateu a penalidade e converteu, recolocando o Fortaleza na partida. E os sete minutos acrescidos por Heber Roberto Lopez foi de pura provocação entre os jogadores dos dois times, principalmente entre Thiago Galhardo e Wellignton Paulista, que voltaram a se confrontar cara a cara na ida para os vestiários.

Retorno morno

O segundo tempo começou já com uma entrada de Wellington Paulista em Galhardo perto da lateral; o jogador do Ceará caiu dando risada. Depois, o Tricolor começou a reagir no jogo e barrar as poucas investidas dos rivais. Entretanto, nenhuma das seis finalizações do Leão foi capaz de balançar as redes; nem as cinco do Vozão.

Aos 35', foi a única vez que um dos goleiros foi obrigado a fazer bela defesa: o estreante tricolor Mariano Vásquez cruzou e Carlinhos cabeceou para o arqueiro do Ceará fazer grande defesa. Depois disso, aos 43', Carlinhos foi expulso após receber o segundo amarelo por reclamação.

Assim, sem muita inspiração técnica na segunda etapa, o jogo se encerrou com o mesmo placar do primeiro tempo: 2 a 1 para o Ceará.

E agora?

Com a vitória, o Ceará chega aos 17 pontos e entra na primeira parte da tabela, parcialmente na nona posição. Derrotado, o Fortaleza fica com os mesmos 14 pontos, e agora na 14ª colocação.

Na próxima rodada, o Vozão recebe a Chapecoense no sábado (10), às 17h. Já o Leão vai a Alagoas visitar o CSA, às 20h da segunda-feira (12).