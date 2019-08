Depois do segundo 6 a 1 no Brasileirão, Goiás anuncia demissão de Claudinei Oliveira 

O Goiás entrou em campo na manhã deste domingo e foi surpreendido pelo Santos, que aplicou uma goleada de 6 a 1 no Esmeraldino. Após a derrota válida pela 13ª rodada da Série A, Claudinei ainda falou com os repórteres como treinador do Verdão e lamentou o resultado.

"Ficamos chateados, mas têm coisas piores na vida para sentirmos vergonha. É necessário ter convicção no trabalho. O Santos mesmo tomou vários resultados ruins aqui, mas tiveram convicção e o time evoluiu. Mas agora é levantar a poeira, montar a melhor equipe. Precisamos recuperar a moral", comentou o treinador.

Após coletiva, a diretoria do Goiás anunciou oficialmente a demissão do treinador e colocou o preparador físico Robson Gomes como técnico interino da equipe. Próximo adversário é o Corinthians na quarta-feira (07), às 19h15 na Arena Corinthians. O Esmeraldino está em 10º lugar no Brasileirão, com 17 pontos somados.

Veja a íntegra do anúncio

"Depois de perder para o Santos, na Vila Belmiro, a diretoria do Goiás Esporte Clube decidiu que Claudinei Oliveira não seguirá no comando técnico da equipe esmeraldina para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter feito uma boa campanha antes da parada para a Copa América, e ter deixado o time na parte de cima da tabela, a queda de rendimento da equipe desagradou. Foram duas derrotas e dois empates nas últimas 4 partidas.

Claudinei Oliveira deixa o Goiás com 47% de aproveitamento. Foram 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A diretoria agradece ao técnico todo trabalho desenvolvido até aqui e deseja sorte ao treinador e seu auxiliar técnico Luciano Gusso.

A equipe esmeraldina será comandada interinamente pelo preparador físico Robson Gomes, até que um novo treinador seja anunciado".