Corinthians confirma retorno à Florida Cup em 2020 

Nesta terça-feira (06), o Corinthians confirmou que disputará a Flórida Cup em 2020. Essa será a quinta vez que o clube marca presença na competição, tendo participado de outras quatro edições seguidas entre os anos de 2015 e 2018.

Realizado na cidade de Orlando, o torneio amistoso possibilita uma boa preparação para o início da temporada com estruturas de primeiro nível. A exposição da marca em território estrangeiro também pode significar oportunidades comerciais vantajosas para o departamento financeiro dos clubes.

Além disso, a edição 2020 da Flórida Cup poderá ter mais um atrativo para o Corinthians, visto que o Palmeiras também confirmou sua presença no evento. Isso significa que mais um derby poderá acontecer mesmo antes de a temporada começar oficialmente. O Atlético Nacional, da Colômbia, também garantiu sua presença na competição e uma quarta equipe deverá ser confirmada em breve.

Assim, o torneio terá um total de quatro partidas, que serão disputadas entre os dias 13 e 20 de janeiro na casa do Orlando City, o Exploria Stadium.

O técnico Fábio Carille falou a respeito da novidade e disse que a participação do Corinthians na competição deve trazer bons resultados para o restante do ano.

"Participar da Florida Cup é muito importante para a nossa pré-temporada. Teremos três semanas de preparação intensa, sendo que na segunda semana faremos os jogos da competição internacional com adversários competitivos. É um torneio muito bem organizado, com ótima estrutura, com participantes fortes em que focamos todas as nossas atenções para iniciar o ano. Foi uma experiência que agregou ao nosso trabalho nas outras temporadas e tem tudo para surtir o mesmo efeito para começar bem em 2020”, disse o treinador que já comandou o Corinthians em duas edições do torneio preparatório.

“Receber novamente o Corinthians em Orlando nos traz muita alegria. É um clube que, por diversas vezes, destacou a excelente preparação na Florida Cup seguida de temporadas vitoriosas nos últimos anos”, afirmou Ricardo Villar, CEO da Florida Cup. “Além da condição diferenciada de treinamento e jogos, o evento oferece diversas opções de entretenimento ao público e oportunidades únicas de ativações para o clube e parceiros”, completou.

Pacotes, ingressos e mais informações

Os torcedores alvinegros interessados em acompanhar de perto a preparação do Corinthians na Flórida já podem garantir seus pacotes com a agência de viagens Invasão Corinthiana. Vale destacar que os membros do programa Fiel Torcedor possuem desconto.

Além das partidas, os torcedores terão direito de assistir ao Florida Cup Legends 5v5, evento com a presença de grandes ídolos do futebol mundial que já atuaram pelos clubes participantes da Florida Cup, entrar na Fan Fest, com show de Ivete Sangalo, e participar de uma corrida 5K pelos parques da Universal Studios.

Os interessados também podem se cadastrar no site www.floridacup.com para receber o aviso da abertura das vendas de ingressos e demais novidades sobre o evento.