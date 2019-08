Interino, Wilson Waterkemper comemora vitória do Criciúma e saída do Z-4: "Premiados"

Sob o comando do treinador interino Wilson Waterkemper, o Criciúma voltou a vencer depois de um mês. Na tarde deste domingo (11), recebeu o Sport no Heriberto Hülse e conquistou a vitória por 1 a 0. Foguinho, no segundo tempo, foi o autor do gol.

Wilsão substituiu Gilson Kleina, demitido na última semana. Pressionado, conseguiu o resultado que tirou a equipe da lanterna para saltar a 15ª posição da Série B.

"Agradeço o torcedor. Teve presente conosco. E felizmente correspondemos. Os atletas foram aplaudidos no primeiro tempo e no segundo também. A torcida cobra e tem razão de cobrar. Joguei minha vida aqui e sofri isso também. Temos que ser vencedores e buscarmos o que almejamos lá na frente", afirmou em entrevista coletiva após o confronto.

Com relação ao time comandado por Kleina, o treinador promoveu a estreia do zagueiro Thales e a volta do volante Eduardo ao time titular. "Todas as formações passaram por minha cabeça. Estava estudando junto com a comissão e optei por dar dinâmica, deixar a equipe leve e com posse. Independente da forma tática, queríamos mostrar o individual, a característica do Criciúma, de guerrear, mostrar vontade", argumentou.

As opções surtiram o efeito desejado. Seguro na defesa, o Tigre não sofreu maiores riscos, neutralizando as investidas do Sport. Sem um homem de contenção de ofício no meio-campo, a transição ficou mais veloz, fazendo com que os mandantes tivessem o controle das ações a maior parte do tempo.

"Colocamos esse time em campo porque achávamos que era o melhor. Nos agradou bastante. Fizemos um ótimo primeiro tempo, com intensidade, chances de gol e fomos premiados com essa vitória importantíssima", completou.

Na próxima rodada o Criciúma viaja para enfrentar o Londrina, sexta-feira (16), às 19h15, no Estádio do Café. Pelas palavras do diretor executivo João Carlos Maringá depois da vitória deste domingo, Wilsão deve continuar no comando da equipe.