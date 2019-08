Jogando em casa, Criciúma vence Sport e sai do Z-4

Criciúma e Sport se enfrentaram pela 15ª rodada da Série B e o time da casa conseguiu sair vitorioso por 1 a 0. O triunfo deixou a equipe catarinense fora do Z-4, e deixou o leão longe do G-4. O gol foi marcado no segundo tempo, por Foguinho.

Ambas equipes buscavam a vitória por motivos bem diferentes. Os donos da casa precisavam da vitória para enfim sair da zona do rebaixamento, além disso, jogavam com o técnico interino Wilsão. Já o Leão, queria deixar os dois empates em casa para trás, e com os três pontos entrar no G-4.

Maílson salva o Sport

Jogando em casa e precisando vencer, o Criciúma aproveitou bem a posse de bola e dominou toda a primeira etapa, aproveitando também os vários passes errados da equipe pernambucana. O nome do primeiro tempo sem dúvidas foi Maílson. O goleiro do Leão salvou a equipe em três oportunidades.

A primeira delas aos 18’, quando Maicon arriscou de longe, para uma boa defesa do goleiro. Nos minutos finais, o Criciúma apertou e Léo Gamalho acertou uma bola na trave. Aos 41’, mais uma vez Maílson apareceu para salvar Sport. Após voleio de Léo Gamalho e afastar a bola na sequência.

Foguinho dá vitória ao Tigre

Inquieto após primeiro tempo ruim, o técnico Guto Ferreira mexeu duas vezes. E aos 12’, Juninho que havia entrado no intervalo, passou pelo goleiro, mas o zagueiro Thales salvou em cima da linha.

Apesar de voltar melhor na última etapa, quem marcou foi o Criciúma. Aos 27’, Foguinho empurrou a bola para um fundo do gol, após cruzamento de Marlon. Foi o único gol da partida, que valeu a saída do Tigre do Z-4, agora somando 16 ponto e na 15ª colocação. Já o Sport, coleciona mais um resultado ruim e segue fora do G-4, pior que isso, o leão termina a rodada na 10ª colocação.

Próximos jogos

Agora o Criciúma encara o Londrina, no Estádio do Café. O jogo será realizado na sexta (16), às 21h30. No dia seguinte, o Sport enfrenta o Botafogo-SP, na Arena Pernambuco, às 16h30.