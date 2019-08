Briga de empresários atrapalha negociações entre Balotelli e Flamengo

A situação entre Balotelli e Flamengo estava muito bem encaminhada, quando tomou rumos preocupantes nesta segunda-feira (12). De acordo com o jornalista Paulo Vinicius Coelho em seu blog no UOL, uma guerra entre agentes se tornou o maior empecilho para o Rubro-Negro e o atacante italiano selarem o acordo.

Em partes opostas, estão dois grandes empresários do futebol mundial. De um lado: Andrea Cattoli, agente italiano que atua no mercado desde 2006 e tem entre suas principais conquistas contratos com jogadores atuando na liga principal de seu país. Do outro lado encontra-se Mino Raiola, agente renomado que representa jogadores como Ibrahimovic, Pogba, De Ligt e — desde 2010 — Balotelli.

Cattoli se esforça para que Mario Balotelli venha para o Brasil e acerte com o Flamengo, enquanto Raiola deseja que o jogador acerte com a Napoli, por mais que o jogador não seja prioridade na equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. O imbróglio se acentuou durante o dia após informações de PVC de que o atacante teria dito ao Flamengo que Mino Raiola não era seu representante.

"Sempre pode haver uma briga e esta sempre pode trazer conseqüências. No caso de um contrato assinado, a conseqüência pode ser pagar as multas que estiverem previstas. Não se sabe se há multa no caso de Mino Raiola e Balotelli", escreveu PVC em seu blog.

Mino Raiola não tem nenhum interesse de que o Super Mario jogue pelo Rubro-Negro e em caso de acerto com o Mario, o Flamengo corre riscos de pagar multas referentes ao contrato do empresário com o jogador.

A oferta do Flamengo por Balotelli é de R$ 60 milhões em dois anos e meio de contrato. O clube carioca segue aguardando a definição do caso na expectativa de um desfecho positivo.