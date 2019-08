América-MG aposta na semana cheia de trabalhos para se reabilitar na Série B

Após fim de semana de folga, o América-MG se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Lanna Drumond. O Alviverde terá uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Cuiabá, sábado (17), às 19h, na Arena Independência, pela 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante a manhã, os atletas focaram na parte física com atividades na academia, sob orientações dos profissionais do Núcleo de Performance. Em segundo momento, foram para o campo e tiveram mais uma etapa de fortalecimento físico com exercícios de estabilidade e prevenção.

Na segunda parte do treinamento, após o almoço, os jogadores de linha fizeram atividade de mobilidade e ativação em campo. O técnico Felipe Conceição deu ênfase no posicionamento e na compactação da equipe com e sem a posse da bola, erros recorrentes do plantel. Perguntado sobre a evolução da equipe, o volante Juninho destacou a confiança da equipe.

“Quando a gente consegue detectar os erros, e consegue organizar erros, fica mais fácil da equipe crescer. Acredito muito que esse é o nosso momento, da equipe ter uma sequência boa de resultados. A equipe já viveu de tudo no campeonato, já foi goleada em casa, já perdeu fora, então a equipe está bem cascuda, e esse é o nosso momento, a gente tem que aproveitar o entrosamento e a confiança que o Felipe está dando pra gente”, afirmou.

No treino, a novidade foi o retorno do atacante Jonatas Belusso, que cumpriu o protocolo de concussão, e foi liberado pelo Departamento Médico para trabalhar com o grupo americano.

Belusso é dúvida no comando de ataque devido à boa atuação de Júnior Viçosa na última partida. Juninho comenta sobre entrosamento da equipe americana.

”Quando falamos de três volantes pensamos em equipe defensiva, mas muitas vezes não. O Felipe coloca três volantes e cobra que a gente sempre ‘pise na área’ e o Zé [Ricardo] fique. Mas, apareceu uma situação do jogo, e o Zé fez o gol, o primeiro gol dele. O entrosamento está vindo para a equipe toda, a gente se adequou bem a essa situação e ao modelo de jogo, nos adequamos ao longo do campeonato, já que não tivemos um bom início”, frisou o volante.

O lateral-direito Leandro Silva e o zagueiro Lima iniciaram a etapa de transição física. O lateral-esquerdo João Paulo, com incômodo na posterior da coxa esquerda, trabalhou à parte em campo.

O América volta a treinar nesta terça-feira, desta vez em turno único. A atividade está marcada para 14h30 no CT Lanna Drumond.