São Paulo goleia Cruzeiro no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino A-2

O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 entre São Paulo e Cruzeiro foi bastante agitado e não faltou gols. Bruna, Yaya, Valéria e Cris marcaram para a equipe paulista no Pacaembu e garantiram uma boa vantagem para o jogo da volta.

O Cruzeiro começou a partida querendo jogo, logo aos 5 minutos de jogo fez a Carlinha trabalhar. As meninas tricolores não deixaram as visitantes comandarem a partida por muito tempo, aos 16 minutos Bruna tenta cruzar na área mineira, mas a goleira Renata se atrapalha e deixa a bola entrar para o fundo do gol. Após o São Paulo sair na frente no placar, as meninas da casa engataram a primeira e foram para cima, dominaram o jogo e Yayá recebe de Valéria fora da área e manda para o ângulo, marcando um golaço.

Com a vantagem já no primeiro tempo, o São Paulo continuou dominando o jogo, criando boas chances e mostrando controle na partida aproveitando a fragilidade mineira. Não demorou muito para voltar a ampliar o placar, aos 13 minutos, Valéria chuta no ângulo esquerdo para outro golaço tricolor. Aos 21 minutos Cris recebe sozinha e não desperdiça e faz o quarto do São Paulo. O Cruzeiro até tentou voltar ao jogo com Paloma, que teve a chance mais clara para diminuir o placar, mas parou na goleira tricolor Carla.

Com esse resultado, o São Paulo abriu uma boa vantagem para o segundo jogo da final, que será no próximo domingo, às 14h, no Mineirão.