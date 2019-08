Ex-Fluminense, Everaldo celebra primeiro gol pelo Corinthians e analisa embate pela Sul-Americana

O Corinthians vive boa fase após a parada da Copa América, o time de Fábio Carille venceu o Botafogo por 2 a 0. O atacante Everaldo marcou o segundo gol da partida sendo o seu primeiro gol pelo clube.

O Camisa 37 chegou no meio da temporada ao Timão, após passagem pelo Fluminense, o qual demitiu nesta segunda-feira o treinador Fernando Diniz. Everaldo se solidarizou com a situação:

"Fico triste pelo Diniz, excelente profissional. Aprendi muito com ele. É uma perda para o futebol, é um cara que trabalha bastante. Creio que logo logo ele estará de volta. Aprendi bastante coisa com ele. A pisar na área, movimentar, rodar, acompanhar lateral até a bandeirinha se for preciso. Lá no Fluminense, ensinou a ter caráter e dar o máximo do primeiro ao último minuto".

O Fluminense será o próximo adversário do Corinthians, pela Copa Sul-Americana. O Atacante não poderá jogar a partida por questões burocráticas, mas ficará na torcida por seus companheiros:

“Os companheiros querem fazer um bom jogo contra o Fluminense. Fico triste por não poder jogar, mas vou estar na torcida. Espero que possam fazer um bom jogo”.

Everaldo explicou a comemoração após o seu gol, onde simulou uma bicicleta, e acabou sendo uma homenagem ao seu pai:

"Meu pai começou a me levar dos oito para os nove anos. Me acompanhou até os 19, do América de Pernambuco até o Boa Esporte. Sai da minha cidade para jogar em Minas, foi aí que ele parou de me acompanhar. Graças a Deus, deu tudo certo. Passei pelo São Bento e fui para o Fluminense. Agora, estou no Corinthians. Hoje, sou realizado. Por toda a luta, sofrimento que passamos lá atrás".

O Corinthians volta aos treinamentos na terça-feira às 9h30 no CT Joaquim Grava, focando na primeira partida da decisão contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana